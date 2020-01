MIMORIADNE Letecká tragédia v Iráne! Pád ukrajinského lietadla, 176 mŕtvych: Zverejnili národnosť obetí

"Je očividne nemožné, aby boli cestujúci" z linky PS-752 nažive," citovala nemenovaného predstaviteľa iránskeho Červeného polmesiaca agentúra ISNA. Iránska tlačová agentúra Fars uviedla, že príčinou havárie lietadla boli pravdepodobne technické problémy. Boeing 737 patriaci spoločnosti Ukraine International Airlines sa zrútil v blízkosti mesta Parand ležiaceho asi 60 kilometrov juhozápadne od Teheránu a zhorel.

Ukrajinské veľvyslanectvo v Iráne uviedlo, že pád spôsobilo skôr zlyhanie a následný požiar motora ako raketový útok alebo teroristický čin. Pád lietadla, ktorý sa odohral len niekoľko hodín po tom, ako Irán vypálil na americké základne v Iraku vyše tucet balistických rakiet, totiž viedol k špekuláciám, že tieto dva incidenty sú spojené, píše britský denník Mail Online.

Kyjevský denník Obozrevatel uviedol, že medzi obeťami je 82 Iráncov, 63 Kanaďanov, 11 Ukrajincov, 10 Švédov, 4 Afganci, 3 Nemci a 3 Briti. Národnosť a počet obetí potvrdil ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystaiko. Zdroj: Twitter/V. P. Podľa spravodajského zdroja boli Kanaďania väčšinou študenti. Predpokladá sa, že boli prevažne iránskeho pôvodu a vracali sa do škôl. Podľa vyjadrenia slovenského ministerstva zahraničných vecí by v lietadle nemali byť nijakí Slováci. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij uviedol v oficiálnom vyhlásení: "Úprimnú sústrasť príbuzným a priateľom všetkých cestujúcich a posádky." Iránske médiá citovali predstaviteľa iránskeho leteckého úradu, že pilot lietadla nevyhlásil stav núdze. „Oheň bol taký silný, že sme už nemohli nikoho zachrániť... Na mieste je 22 sanitiek, štyri sanitné autobusy a helikoptéra,“ uviedol pre iránsku štátnu televíziu Pirhossein Koulivand, vedúci iránskych pohotovostných služieb.

