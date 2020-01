MIMORIADNA SPRÁVA Havária ukrajinského lietadla v Iráne, hlásia 176 mŕtvych

"Je očividne nemožné, aby boli cestujúci" z linky PS-752 nažive," citovala nemenovaného predstaviteľa iránskeho Červeného polmesiaca agentúra ISNA. Iránska tlačová agentúra Fars predtým uviedla, že príčinou havárie lietadla boli pravdepodobne technické problémy.

IRAN PLANE CRASH:



- Ukraine Flight PS752 Took Off From Tehran



- Crashed Minutes After takeoff



- At Least 180 On Board



- No Official Word On Casualties



- Local Media Report It Crashed Due To Technical Issues



