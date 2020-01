MIMORIADNE Irán sa poslednýkrát lúči s krvavým generálom! 35 mŕtvych a desivý odkaz USA

NAŽIVO Pohreb Kásema Solejmáního​:

Aktualizované 11:34 Pohrebný obrad v Kermane sa kvôli obrovskému davu odložil. Mesto v juhovýchodnom Iráne je totiž plné ľudí.

Iránska štátna televízia informuje, že na pohrebe generálmajora Solejmáního v meste Kerman dav ušliapal 35 ľudí a 48 ľudí bolo zranených. Televízia uviedla, že v pohrebnom sprievode v Solejmáního rodisku vznikla tlačenica. V pondelok, keď Iránci uctili pamiatku Solejmáního v hlavnom meste Teheráne, podľa agentúry AP vyšiel do ulíc viac ako milión ľudí.

Zdroj: TASR/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Na snímke rakva generála Kásema Solejmáního, zabitého pri americkom raketovom útoku v Bagdade spolu s rakvami ďalších obetí na Námestí revolúcie v Teheráne 6. januára 2020.

Zdroj: TASR/Erfan Kouchari/Tasnim News Agency via AP

Tlačenica vznikla po tom, ako sa dal do pohybu pohrebný sprievod ulicami Kermánu. Na internete sa objavili prvé videozábery zachytávajúce bezvládne telá ležiace na ceste a iných ľudí, ktorí kričia a snažia sa obetiam pomôcť.

Iránska štátna televízia informovala o počtoch obetí vo svojej internetovej správe bez uvedenia zdroja. Riaditeľ iránskych záchranných služieb Pírhosejn Kólívand predtým telefonicky potvrdil, že tlačenica v Kermáne si vyžiadala mŕtvych a zranených.

Ozbrojené sily USA sú teraz považované za teroristickú organizáciu na základe naliehavého návrhu iránskych poslancov, ktorí predtým označili atentát na veliteľa ozbrojených síl za „štátom sponzorovaný terorizmus“.

Iránski poslanci v utorok totiž prijali návrh zákona, v ktorom nazvali „personál Pentagonu, všetky pridružené spoločnosti, inštitúcie, agentov a veliteľov“ členmi „teroristickej jednotky“, informovali o tom miestne médiá.

Vzťahy medzi Irakom a USA sa zhoršili po piatkovom cielenom nálete amerického dronu na bagdadskom medzinárodnom letisku, pri ktorom zahynul iránsky generálmajor Kásem Solejmání a popredný predstaviteľ irackej armády, veliteľ abú Mahdí Muhandis.Presne cielený útok dronom nasledoval niekoľko dní po tom, čo proiránsky dav ľudí zaútočil na americké veľvyslanectvo v Bagdade.

Zdroj: SITA/Erfan Kouchari/Tasnim News Agency via AP

V reakcii na situáciu iracký parlament v nedeľu vyzval vládu, aby vykázala amerických a iných zahraničných vojakov z krajiny. Na irackých základniach po celej krajine je rozmiestnených približne 5200 amerických vojakov, ktorí poskytujú podporu miestnym vojakom brániacim oživeniu džihádistickej organizácie Daeš. Títo americkí vojaci boli v Iraku rozmiestnení v rámci širšej medzinárodnej koalície, a to na pozvanie irackej vlády v roku 2014, ktorá žiadala pomoc v boji proti Daeš.

POZOR! Videá nie sú vhodné pre maloletých divákov a slabšie povahy

Horrible scene from #Soleimani’s funeral where 35 killed during a stampede pic.twitter.com/xP5DPhh1Ou