Na rozkaz Trumpa: Americká armáda zabila veliteľa elitnej jednotky iránskych revolučných gárd

Podľa spravodajskej stanice BBC uviedla iracká štátna televízia, že Solejmání bol jedným z niekoľkých obetí leteckého útoku v blízkosti letiska v Bagdade. Americkí predstavitelia informovali agentúru Reuters, že uskutočnili útoky proti cieľom spojeným s Iránom, ale neposkytli žiadne ďalšie podrobnosti. Podľa predchádzajúcich správ pri raketovom útoku na bagdadské medzinárodné letisko bolo zabitých niekoľko ľudí. Útok sa odohral pár dní po tom, ako sa pred veľvyslanectvom Spojených štátov v Bagdade uskutočnilo niekoľko protestov, pri ktorých došlo opakovane k násilnostiam. Minister obrany USA Mark Esper vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty nebudú akceptovať útoky proti svojim zamestnancom v danej oblasti a obvinil Irán z násilností na veľvyslanectve.

Zdroj: SITA/Iraqi Prime Minister Press Office via AP

Na rozkaz Trumpa

Pentagón neskôr uviedol, že iránskeho generálmajora Gásema Solejmáního, veliteľa špeciálnych jednotiek Quds Iránskych revolučných gárd, zabila pri leteckom útoku v piatok skoro ráno americká armáda na rozkaz prezidenta USA Donalda Trumpa, informovala agentúra AP. Je pravdepodobné, že tento útok vyvolá tvrdý iránsky odvetný úder proti Izraelu a americkým záujmom. Ministerstvo obrany USA uviedlo, že Solejmání aktívne rozvíjal plány na útoky proti americkým diplomatom v Iraku a celom regióne. Solejmáního tiež obvinilo z toho, že schvaľoval útoky proti veľvyslanectvu Spojených štátov v Bagdade začiatkom tohto týždňa.

Zdroj: SITA/Office of the Iranian Supreme Leader via AP, File

Podľa vyhlásenia Pentagónu mal útok na Solejmáního "za cieľ odradiť Irán od jeho plánov v budúcnosti útočiť". Irackí predstavitelia uviedli, že pri útoku zahynul aj Abú Mahdí al-Muhandis, zástupca veliteľa Ľudových mobilizačných síl (PMF) podporovaných Iránom. Podľa mediálneho centra PMF, vrcholní vojenskí predstavitelia zahynuli pri americkom leteckom útoku namierenom proti ich vozidlu cestou na letisko.

Americký prezident Donald Trump zo svojej dovolenky v Palm Beach na Floride situáciu nekomentoval, poslal však tweet s americkou vlajkou. Smrť Solejmáního a al-Muhandisa predstavuje potenciálny zlomový bod na Blízkom východe, a ak útoky zrealizovali USA, znamená to radikálnu zmenu v americkej politike voči Iránu po mesiacoch plných napätia.

Iránske gardy tvrdia, že zomrel mučeníckou smrťou

Aj Iránske revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom v štátnej televízii potvrdili, že veliteľa jej špeciálnych jednotiek Quds Gásema Solejmáního v piatok v Bagdade zabili americké sily. Informovala o tom agentúra AFP. "Revolučné gardy oznamujú, že slávny veliteľ islamu, Gásem Solejmání, ktorý žil život služobníka, zomrel dnes ráno mučeníckou smrťou pri útoku Ameriky na letisko v Bagdade," uvádza sa vo vyhlásení. Iránske revolučné gardy ďalej dodali, že útok uskutočnili americké helikoptéry. Na obrazovke sa následne zobrazila čierna stuha a zostrih fotiek, na ktorých sa Solejmání usmieva a modlí.

