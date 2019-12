Francúzsko opäť na nohách: VIDEO Násilnosti anarchistov, zasahovať museli policajti

PARÍŽ - Francúzi aj v utorok pokračujú v štrajku proti navrhovanej dôchodkovej reforme. Učitelia, lekári, rušňovodiči či dokonca zamestnanci z Eiffelovej veže išli namiesto práce do ulíc na protest proti chystaným zmenám vrátane vyššieho veku odchodu do dôchodku. Protesty tisícok zamestnancov sa konajú v mestách po celom Francúzsku.

Štrajk už trinásty deň po sebe ochromil dopravu. V Paríži premávajú len dve zo 16 liniek metra a po celej krajine jazdí len štvrtina rýchlikov. Polícia v Paríži, kde odboroví lídri od prezidenta Emmanuela Macrona požadujú stiahnutie reformy, zabarikádovala prezidentský palác. Týmto opatrením sa pripravila na možné násilnosti, ktoré by mohli spôsobiť aktivisti z hnutia Žltých viest či radikálni demonštranti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori

Hoci demonštranti v uliciach tlačia na Macrona, aby sa reformy vzdal, a dokonca v pondelok odstúpil aj jej kľúčový tvorca, vláda stále trvá na tom, že ju nestiahne. "Reforma zostane... nestiahneme ju," vyhlásila hovorkyňa vlády Sibeth Ndiaye pre televíziu BFM.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

Odbory sa obávajú, že ľudia budú musieť po reforme pracovať dlhšie a dostanú menšie dôchodky. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že najmenej polovica Francúzov štrajk naďalej podporuje. Železničiarske odbory plánujú štrajkovať aj cez Vianoce.

Zasahovať museli policajti

Francúzski policajti museli zasiahnuť počas protestov v centre hlavného mesta Paríž slzotvorným plynom a ohlušujúcimi granátmi proti skupine výtržníkov, ktorá páchala násilnosti počas demonštrácie proti vládnej dôchodkovej reforme. Podľa reportéra agentúry Reuters radikáli oblečení v čiernom a s maskami a šatkami na tvárach prevracali koše, pokúšali sa rozbiť reklamné pútače a hádzali do policajtov rôzne predmety. Násilnosti vypukli na námestí Place de la Nation. Polícia uviedla, že išlo menšiu skupinu anarchistov, pričom demonštrácia v Paríži mala celkovo pokojný priebeh.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori

Zrušili skúšky, o pacientov sa starajú externí zamestnanci

Podľa ministerstva vnútra však na výzvu odborových zväzov zúčastniť sa na utorňajších protestoch zareagovalo omnoho menej ľudí, než počas celoštátneho štrajku a protestov 5. decembra. Návrh dôchodkovej reformy počíta s vyšším vekom odchodu do dôchodku. Ľudia dochádzajúci do práce verejnou dopravou i turisti čelili v utorok už 13. dňu štrajku, ktorý vyhlásili zamestnanci železníc domáhajúci sa zachovania svojho súčasného penzijného systému, pretože im zaručuje odchod do dôchodku krátko po dovŕšení 50 rokov.

Pre štrajk učiteľov majú problémy aj rodičia a žiaci, ktorým v školách zrušili semestrálne skúšky. Mnohé nemocnice v utorok povolali externých zamestnancov, aby takto zabezpečili neodkladnú starostlivosť o pacientov, keďže zdravotné sestry, lekári a lekárnici šli do štrajku za zachovanie systému štátnych nemocníc. Ten v dôsledku rokov znižovania nákladov zažíva veľké problémy.