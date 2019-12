Pentagon otestoval nad Tichým oceánom balistickú strelu, ktorá bola vyše 30 rokov zakázaná

Americké ministerstvo obrany neodhalilo podrobnosti týkajúce sa strely, uviedlo len, že ju odpálili zo "statickej odpaľovacej rampy" na leteckej základni Vandenberg v Kalifornii a dopadla do Tichého oceána. Raketa preletela viac ako 800 kilometrov.

Test prišiel v čase rastúcej neistoty o budúcnosti kontroly zbraní, pripomína agentúra AP. Posledné zmluvné obmedzenie amerických a ruských jadrových zbraní, Nová dohoda START z roku 2010, vyprší vo februári 2021. Zmluva sa dá predĺžiť o päť rokov bez toho, aby zmluvné strany prerokovali jej hlavné body. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa však o to prejavuje malý záujem.

Pentagon odmietol uviesť, aký maximálny dosah mala testovaná strela. Na jar, keď americkí predstavitelia odhalili plán na testovanie, uviedli, že by to bolo pravdepodobne 3 000 až 4 000 kilometrov. To je dosť na to, aby to napríklad zo základne na ostrove Guam zasiahla potenciálne ciele v častiach Číny. Pentagon zatiaľ nerozhodol o základni strely a naznačil, že bude trvať niekoľko rokov, kým bude takáto raketa pripravená na použitie.

Zrušená Zmluva o jadrových zbraniach stredného doletu (INF) z roku 1987 zakazovala všetky rakety s doletom od 500 do 5 500 kilometrov. Spojené štáty a Rusko však od zmluvy 2. augusta odstúpili po tom, ako sa navzájom obvinili z jej porušenia.