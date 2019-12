Paríž ochromil štrajk: VIDEO Demonštranti rozbíjajú výklady a zakladajú požiare

V Paríži sa koná veľký pochod odborárov, z ktorých tí najradikálnejší pozdĺž jeho trasy rozbíjajú výklady obchodov a podpaľujú smetné koše a iné predmety a objekty. Podľa agentúry The Associated Press (AP) zamaskovaní demonštranti zlikvidovali okrem iného aj autobusovú zastávku či príves nákladného auta.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

V Paríži je nasadených šesťtisíc policajtov, zatiaľ sa však držia stranou a nezasahujú. V obavách z takýchto násilností úrady už vopred zakázali na štvrtok akékoľvek protesty na bulvári Champs-Élysées, pri katedrále Notre Dame a tiež v blízkosti prezidentského paláca a sídla parlamentu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rafael Yaghobzadeh

Odborári protestujú proti plánom francúzskej vlády na reformu dôchodkového systému, ktorá podľa nich spôsobí, že budú musieť pracovať dlhšie, a pritom budú mať menšie dôchodky.

Zdroj: SITA/AP Photo/Thibault Camus

Podľa informácií francúzskej železničnej spoločnosti SNCF v dôsledku štrajku vo štvrtok nepremáva odhadom až 90 percent vysokorýchlostných vlakov a obmedzená je aj medzinárodná železničná doprava. Francúzsky letecký prepravca Air France odhaduje, že bude musieť počas dňa zrušiť zhruba 30 percent plánovaných letov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Turnbull

#Breaking: Just in - French union strike across the country is turning ugly, with riots starting fires from Black Block members "#Antifa" in #Paris and in #Nantes. pic.twitter.com/nhhYchXVOf