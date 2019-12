Hromadné znásilnenie a upálenie krásnej Priyanky otriasol celou krajinou: Beštie si našla smrť

Štyria zverskí násilnici, ktorí boli zatknutí v súvislosti so znásilnením a vraždou 27-ročnej veterinárnej lekárky Priyanky Reddyovej, boli zabití pri údajnom konflikte s políciou v piatok ráno, informovala polícia. Policajti údajne strieľali v sebaobrane, lebo jeden zo zatknutých sa zmocnil zbrane a zaútočil na nich. „Štyria obvinení boli zabití pri strete s políciou,“ uviedol policajný komisár z Hajdarabádu V. C. Sajjanar.

Hyderabad: Spot where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in encounter earlier today by Police. #Telangana pic.twitter.com/5WoYh1Rjg8 — ANI (@ANI) December 6, 2019

Všetci štyria muži vrátane vodiča dodávky Mohammeda Pasu vo veku od 20 do 24 rokov boli zatknutí 29. novembra za údajné znásilnenie a zabitie ženy. Polícia ich v piatok ráno odviezla na miesto zločinu na rekonštrukciu prípadu. Muži využili situáciu a dali sa na útek, policajti pri tomto pokuse všetkých štyroch zastrelili. Našla si ich rýchla smrť a pravdepodobne tak ušli oveľa horšiemu osudu, indická poslankyňa Jaya Bachchanová totiž v pondelok v parlamente povedala: „Viem, že to znie kruto, ale títo ľudia by mali byť vyvedení na verejnosť a zlynčovaní.“ Rodina zavraždenej veterinárky prijala správu o smrti štyroch barbarov "s radosťou".