Škóti chcú silou mocou nezávislosť: Premiérka chce ďalšie referendum

Sturgeonová v stredu v Glasgowe predstavila predvolebný program Škótskej národnej strany (SNP) s prísľubom vyhnúť sa tzv. brexitu a umožniť Škótom vziať budúcnosť svojej krajiny do vlastných rúk. Takisto uviedla, že SNP po voľbách "nepodporí" žiadnu politickú stranu, ktorá nepodporí druhé škótske referendum o nezávislosti. Britský parlament podľa jej slov "nesmie mať právo veta" v súvislosti s rozhodovaním Škótov o svojej budúcnosti.

Referendum o nezávislosti Škótska z roku 2014 nebolo úspešné. Až 55 percent škótskych voličov hlasovalo za zotrvanie v Spojenom kráľovstve. Sturgeonová podľa BBC uviedla, že je prístupná vytvoreniu "progresívnej aliancie" s inými stranami po decembrových voľbách. Vylúčila však dohodu s konzervatívcami alebo koalíciu s Labouristickou stranou. Britského premiéra Borisa Johnsona označila za "nebezpečného a nevhodného na tento post".

Škótska premiérka by takisto uprednostnila, keby sa v súvislosti s brexitom v Británii uskutočnilo ďalšie referendum. V prípade, že by Británii hrozil brexit bez dohody, Sturgeonová by podporila anulovanie tzv. aktivácie článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktoré spustilo proces odchodu Británie z EÚ. Strana SNP získala vo voľbách z roku 2017 v britskom parlamente 35 kresiel, čím sa stala treťou najpočetnejšie zastúpenou stranou.

Britský parlament 29. októbra schválil Johnsonov návrh, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby. Rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako došlo k opätovnému odkladu brexitu z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020.