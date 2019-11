VIDEO Albánsko zasiahlo silné zemetrasenie: Hlásia najmenej štyroch mŕtvych a 150 zranených

Podľa údajov albánskeho ministerstva obrany prišiel o život človek, ktorý vyskočil z okna chvejúceho sa domu v meste Kurbin, niekoľko desiatok kilometrov severne od hlavného mesta Tirana.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hektor Pustina

Ďalšia osoba zahynula pri zrútení budovy v prístavnom meste Drač, uviedli predstavitelia miestnych zásahových zložiek. Záchranári na tomto mieste pracujú na vyslobodení ďalších ľudí spod trosiek.

Tamojšie ministerstvo obrany vyhlásilo, že muž a žena zomreli v dôsledku zrútenia budovy v meste Thumane približne 36 kilometrov severne od Tirany. Otrasy tam poškodili najmenej tri obytné domy a elektrickú stanicu. Prezident Ilir Meta označil situáciu za "dramatickú".

Zdroj: SITA/AP Photo/Hektor Pustina

Americká geologická služba USGS uviedla, že Albánsko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,4 a epicentrom približne 30 kilometrov severozápadne od Tirany. Miesto vzniku sa podľa aktualizovaných údajov nachádzalo približne v 20-kilometrovej hĺbke pod zemským povrchom.

Chvenie bolo cítiť pozdĺž celého albánskeho pobrežia. Obyvatelia uviedli, že v dôsledku zemetrasenia popraskali steny v ich bytoch. Ľudia opúšťali domy a vyhľadávali otvorené priestranstvá.

Zdroj: SITA/AP Photo/Hektor Pustina

Miestne médiá uviedli, že v meste Drač bola zničená jedna reštaurácia. Zemetrasenie postihlo Albánsko aj v septembri, keď boli poškodené stovky domov.

A huge 6.3-magnitude earthquake shook Albania in the early hours of Tuesday. No casualties have been reported has far. People have stormed in the streets fearing more aftershocks. pic.twitter.com/yDZbYDUt23