Talianska pobrežná stráž zachránila 149 migrantov: Prevrátil sa čln

Plavidlo sa prevrátilo vo veternom počasí, približne jednu námornú míľu od neobývaného ostrovčeka Isola di Conigli, ktorý prilieha k južnému pobrežiu Lampedusy. Zachránených migrantov, medzi ktorými boli tri deti a 13 žien, previezli do prístavu na Lampeduse. Záchranná operácia sa začala na základe hlásenia súkromnej osoby, že blízko Lampedusy sa potápa približne desaťmetrový čln. Samotná posádka podľa pobrežnej stráže volanie o pomoc nevyslala.

Podľa informácií prevzatých z talianskej tlačovej agentúry ANSA dvaja zo zachránených - Líbyjčan a Etiópčan - nahlásili úradom, že nenašli svoje manželky. Iní migranti zase tvrdili, že ich čln vyplával na more so 169 pasažiermi, čo znamená, že nezvestných môže byť až 20 osôb. Podľa vyhlásenia pobrežnej stráže prebiehalo v sobotu neskoro večer na mori pátranie po "možných nezvestných" migrantoch, ktoré však bolo zatiaľ bezvýsledné. Počas predošlej záchrannej operácie neboli spozorované žiadne bezvládne telá. Do pátrania za pomoci motorových člnov a lietadiel sa zapojili okrem pobrežnej stráže aj talianske námorné sily a pohraničná polícia.