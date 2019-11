Hitlerov rodný dom v Rakúsku bude mať nové využitie: Pozrite sa, čo tam vznikne

Hitlerov rodný dom v Braunau am Inn

Zdroj: SITA/AP

VIEDEŇ - Rakúske ministerstvo vnútra v utorok oznámilo, že rodný dom Adolfa Hitlera v hornorakúskej obci Braunau am Inn bude v budúcnosti využívať rakúska polícia. Do domu by sa po jeho rekonštrukcii malo nasťahovať okresné riaditeľstvo polície a miestna policajná inšpekcia, informovala agentúra DPA.