Nová doba: FOTO Internetový playboy to skúsi vo vysokej politike: Kandidatúra na prezidenta USA!

TAMPA - Známa internetová osobnosť a herec Dan Bilzerian, ktorý sa rád necháva zvečňovať s krásnymi, polonahými ženami na sociálnej sieti Instagram, má pre svojich fanúšikov veľkú novinu. V roku 2024 sa podľa jeho vyjadrení chystá vstúpiť do predvolebného ringu a zabojuje o kreslo najvyššieho muža v USA.

Známy instagramový miláčik žien Bilzerian sa zveril serveru TMZ. Povedal, že jeho politické ambície siahajú až k prezidentským voľbám v roku 2024. Sám Bilzerian dodal, že je celkom možné, že sa v kampani ocitne zoči voči rapperovi Kanye Westovi. "Práve on by mohol mať lepšiu šancu vyhrať," dodal Bilzerian.

Vtípky a žartíky, no môže to byť realita

Portál tému s Bilzerianom rozoberal ešte počas sobotného večera v Staples Center. Instagramový mužík sa totiž dosť často oddáva gamblerstvu v pokri. Okrem iného sa priznal, že karty zložil pred Kevinom Hartom, no nie však pred rapperom Jay-Z.

Prišlo však aj na tému možnej kandidatúry do Bieleho domu, keď ho jeden z kameramanov začal prenasledovať. Ten sa ho pýtal, či môže potvrdiť svoje rozhodnutie kandidovať v prezidentských voľbách o päť rokov.

Duel s Kanye Westom

Bilzerian najskôr zažartoval a vyhlásil, že Kanye West je lepšia voľba ako Hillary Clintonová. Z debaty bolo očividné, že nie je jej fanúšikom a potom potvrdil zásadné rozhodnutie o tom, že do maratónu volieb chce pobežať sám. Nateraz však nie je jasné, či instagramový hrdina len vtipkoval, alebo to myslel seriózne.

Je nejasné, kto všetko sa ešte v prezidentskej kampani objaví, no je isté, že už tak kontroverzný Donald Trump by mal pomerne ďalšieho, šokujúceho nasledovníka, ktorý by si mal mandát prevziať.