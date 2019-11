PRÁVE TERAZ Bezpečnostná hrozba v Amsterdame, polícia zasahuje v jednom z lietadiel

K doposiaľ nešpecifikovanému incidentu došlo podľa holandskej vojenskej polície o 19.30 h. Má ísť o "podozrivú situáciu" na palube jedného z lietadiel. Na letisku zasahujú holandské bezpečnostné zložky a tiež sanitky, oboje vo veľkom počte.

— DEVELOPING: Parts of the Schiphol Airport in Amsterdam is on lockdown after 'suspicious incident' on plane. Unconfirmed reports of hijacking with hostages. — Details To Follow Right Here On @TheBelaaz.



(Photos Via NF) pic.twitter.com/9XVsPYLvjB