PRÁVE TERAZ Streľba pri mešite vo Francúzsku: Dvaja zranení, podozrivý skončil v putách

Obete prekvapili útočníka, ktorý sa práve chystal zapáliť dvere do mešity. Následne na nich začal strieľať, informovala na Twitteri prefektúra departmánu Pyrénées-Atlantiques.

Strelec potom pri úteku z miesta podpálil jedno vozidlo. Polícia ho zadržala krátko po čine v jeho dome. Oboch zranených hospitalizovali.

