PRÁVE TERAZ Anglická polícia našla v kamióne 39 mŕtvych

Polícia začala vyšetrovanie vraždy po tom, čo bolo nájdené nákladné vozidlo v priemyselnom parku Waterglade v Grays ráno okolo 1.40 h (2.40 SELČ). Podľa niektorých informácií sa v aute nachádzalo 38 dospelých a jeden tínedžer. Pre podozrenie z vraždy zatkli 25-ročného muža zo Severného Írska.

Murder probe launched after 39 bodies found inside lorry in #Essex https://t.co/qZF3mlkUqe — Martin Sawyer MIoJ (@SAXONMediaProd) October 23, 2019

„Toto je tragická udalosť, pri ktorej veľa ľudí prišlo o život. Stále zisťujeme, čo sa stalo. Sme v procese identifikácie obetí, ale predpokladám, že by to mohol byť zdĺhavý proces. Predpokladáme, že nákladné auto pochádza z Bulharska a vstúpilo do krajiny v Holyheade v sobotu 19. októbra. Úzko spolupracujeme s našimi partnermi pri vyšetrovaní," uviedol podľa essexskej polície hlavný superintendant Andrew Mariner.

„V súvislosti s incidentom sme zatkli vodiča nákladného automobilu, ktorý zostáva v policajnej väzbe, pokým prebieha vyšetrovanie," dodal.