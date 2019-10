Väzenská pomsta: Jeden z najbezpečnejších pedofilov zneužil stovky detí, dobodali ho v cele na smrť

Richard Huckle, prezývaný aj „najhorší britský pedofil“, bol podľa portálu mirror.co.uk uväznený po tom, čo sa priznal k bezprecedentnému počtu zneužitia detí vo veku od šiestich mesiacov do 12 rokov. Tváril sa ako zbožný kresťan, fotograf a učiteľ angličtiny, pričom deväť rokov sa takto dostával k maloletým v malajzijskom Kuala Lumpur. Zábery a videá zo znásilnení a útokov na deti zdieľal cez temný web s pedofilmi z celého sveta. Okrem toho je Huckle aj autorom 60-stranového manuálu, ktorý mal iným pedofilom pomôcť vyhnúť sa trestnému stíhaniu. O počte zneužitých detí si tento pedofil viedol presnú evidenciu.

Zdroj: profimedia.sk

Huckle prvýkrát navštívil Malajziu, keď mal 19 rokov a potom vychovával čoraz viac detí, keď pôsobil ako slušný baptistický učiteľ a filantrop. Brit, ktorý študoval informačné technológie na univerzite v Malajzii, bol úradníkmi Národnej agentúry pre kriminalitu zatknutý, keď prišiel na letisko Gatwick, aby v roku 2014 strávil so svojou rodinou Vianoce. Dôstojníci zhabali jeho laptop a odhalili v ňom vyše 20 000 pedofilných fotografií a videí. Na temnom webe sa chválil, že chudobné deti sa dajú ľahšie zviesť, ako deti zo strednej triedy zo Západu. V komentári k jednej z jeho obetí sa pochválil: „Trhol som jackpot, 3-ročné dievča mi je rovnako oddané ako môj pes a nikoho to netrápi.“

Zdroj: repro foto Sky News

Keď sa ku svojim činom priznal, jeho rodičia boli takí zdesení, že prosili políciu, aby ho odviedli a vydali vyhlásenie na podporu jeho trestného stíhania. V príspevku z roku 2013 načrtol svoj plán oženiť sa s jednou zo svojich obetí, aby mu pomáhala zneužiť ešte viac detí. Keď ho pred tromi rokmi odsúdili, sudca mu povedal, že jeho manuál pre pedofilov je skutočne diabolským dokumentom.

„Boli ste a ste sexuálne posadnutý deťmi. Strávili ste roky ich zneužívaním. Z vašich príspevkov na skrytých šifrovaných pedofilných webových stránkach na temnom webe a z príručky, ktorú ste práve pripravovali, je zrejmé, že váš život sa točil okolo vašej posadnutosti vlastným sexuálnym uspokojením zneužívaním detí. Je tiež zrejmé, že ak by ste neboli zatknutý, plánovali ste pokračovať v rovnakom životnom štýle s využitím odborných znalostí, ktoré ste chceli zdieľať s ostatnými zneužívateľmi, aby ste pokračovali vo svojom sexuálnom vykorisťovaní detí v týchto komunitách," uviedol sudca Peter Rook.

Pravdepodobne Huckleovi spoluväzni však vzali spravodlivosť do svojich rúk a postarali sa o to, že už nikdy nezneužije žiadne dieťa. „Väzeň Richard Huckle zomrel 13. októbra. Počas prebiehajúceho policajného vyšetrovania by nebolo vhodné udalosť ďalej komentovať," citoval väzenského hovorcu The Guardian. Polícia v Humberside prostredníctvom svojej hovorkyne potvrdila, že vyšetrujú smrť väzňa a spolupracujú s väzenskou službou.