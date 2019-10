Teror v Nemecku: Streľba aj výbuch granátu! Prvé VIDEO útočníka

17:30 Podozriví muži z Gollmy, ktorých zatkla polícia, prepustení, podozrenie sa nepotvrdilo.

17:15 Česká polícia zvýši kontroly v židovských objektov, na ruzynskom letisku v Prahe alebo pri hraniciach so Saskom. "Polícia Českej republiky prijala adekvátne opatrenia. Policajti budú vo zvýšenej miere vykonávať kontroly v okolí židovských objektov či na Letisku Václava Havla," povedala Rubášová. Pripomenula, že v Českej republike stále platí prvý stupeň ohrozenia terorizmom a polícia kontroluje tiež ďalšie miesta. "Samozrejme sa môže jednať aj o miesta s väčšou fluktuáciou osôb, ako sú napríklad námestia alebo obchodné centrá," uviedla hovorkyňa.

17:02 Vyšetrovanie násilného činu prevzala Spolková prokuratúra. Jej hovorca uviedol, že to, či išlo o antisemitský čin, zatiaľ nie je známe. "Aktuálny stav je taký, že sme v Halle zadržali jedného podozrivého – ide o osobu mužského pohlavia. V súčasnosti zisťujeme jej totožnosť a ihneď, ako to bude možné, budeme informovať o podrobnostiach. Najmenej jeden terorista je na úteku — všetko ostatné sú momentálne neurčité informácie. Je možné, že na úteku by mohli byť tri osoby, ale ako som povedal, teraz sú to len špekulácie. Čo sa týka motívu tohto činu, nateraz o ňom nemáme nijaké poznatky," povedal pre agentúru DPA hovorca polície v Halle Ralf Karlstedt.

16:55 Minister vnútra SRN Holger Stahlknecht prerušil svoju dovolenku a vrátil sa do úradu. „Ťažko komentovať, čo sa dnes stalo v Halle. Som hlboko šokovaný a otrasený tým, čo sú ľudia schopní urobiť, bez ohľadu na to, čo ich k tomu viedlo. Príbuzným dvoch obetí patrí môj súcit a sústrasť. Chcel by som sa poďakovať pracovným skupinám za ich odhodlané a obozretné konanie." Minister dostal správu o aktuálnych udalostiach počas dovolenky v pohorí Harz. Stahlknecht okamžite zrušil voľno, aby koordinoval ďalšie kroky s bezpečnostnými funkcionármi ministerstva vnútra a športu.

16:50 Vrtuľník federálnej polície pristál po streľbe v Landsbergu. Po smrtiacich výstreloch v Halle sa pozornosť polície zamerala na Landsberg vzdialený asi 15 kilometrov. Príjazdová cesta do Wiedersdorfu bola v stredu uzavretá. Dnes padli výstrely aj v dedine, ako potvrdila hovorkyňa policajnej zložky. Spočiatku nechcela komentovať okolnosti incidentu v dedine na východ od Halle. Na akcii sa zúčastnilo niekoľko policajných hliadok vrátane vozidiel zo Saska a dve sanitky. V stredu popoludní pristála na poli vo Wiedersdorfe aj helikoptéra Federálnej polície. Detaily policajti neprezradili, poukázali na právomoci Federálnej prokuratúry v Karlsruhe, ktorá vyšetrovanie prevzala

16:40 Známi nemeckí moderátori Joko a Klaas zrušili dnešné vysielanie svojho humorného programu. „Dnes sa stalo niečo veľmi vážne, čo nás núti prehodnotiť nutnosť vysielania(...) Nejako to nie je ten pravý deň.“ Týmito slovami obaja moderátori odôvodnili zrušenie svojho vysielania.

16:33 Osvienčimský výbor vyjadril empatiu s „hroznou bolesťou pozostalých“. V Berlíne zdôraznil útok v Halle Christoph Heubner, výkonný viceprezident Medzinárodného Osvienčimského výboru: „Skutočnosť, že útok na židovský ľud sa môže uskutočniť počas najvyššieho sviatku judaizmu v Nemecku, je pre pozostalých hlbokou bolesťou, ktorá im pripomína najtemnejšie a najzraňujúcejšie obdobia antisemitizmu v Nemecku. Tento útok je ďalším nárastom pravicového extrémistického terorizmu v Nemecku. Teraz očakávame okamžité opatrenia od obranného štátu, ktorý sa musí zamerať predovšetkým na odzbrojenie pravicovej extrémistickej scény."

16:31 Údajné zatknutie v materskej škole v Landsbergu. Zdroj: FB

16:28 Po osudných výstreloch v Halle spolková polícia posilnila kontroly na železničných staniciach a na letiskách v strednom Nemecku. To sa týka aj trás do Poľska a Českej republiky, informovala Federálna polícia Stredné Nemecko v stredu popoludní prostredníctvom Twitteru. Okrem toho posilnila oddiely polície v Halle

16:25 Po smrtiacich výstreloch v Halle (Sasko-Anhaltsko) prevzal vyšetrovanie generálny prokurátor. Existuje dostatok dôkazov o možnom pravicovom extrémistickom pozadí aktu, ako v stredu potvrdila hovorkyňa Federálnej prokuratúry v Karlsruhe

16:20 Pri streleckých útokoch v Halle došlo k dvom smrteľným zraneniam. Ako oznámila Univerzitná nemocnica, v stredu popoludní boli na kliniku dovezené aj dve vážne zranené osoby. Či sú v ohrození života, nie je zatiaľ jasné

16:18 Lipsko smúti pre obete. „Smútime za obeťami v Halle. Naše myšlienky sú s ich príbuznými a priateľmi," napísal lipský starosta Burkhard Jung na Facebook

16:15 V blízkosti Gollmy 18 km severovýchodne od Halle polícia údajne obkľúčila mikrobus

16:10 Páchatelia sa údajne mali čelne zraziť s kamiónom. Páchateľ sa mal na ceste B 91 na stavenisku medzi Deuben a Werschen stať účastníkom čelnej zrážky s kamiónom, zásahová jednotka je na mieste. Pravdepodobne mal v kufri viac zbraní. Cesta B 91 je úplne uzavretá

16:08 Denník BILD uvádza, že podľa informácií z bezpečnostných kruhov je jedným z páchateľov Nemec. Nie je však jasné, či je to zatknutá osoba

16:05 V mnohých mestách ako Lipsko, Drážďany, Berlín a Frankfurt nad Mohanom bola sprísnená policajná ochrana pred synagógami. Zvýšili sa aj ochranné opatrenia v Bádensku-Württembersku a Severnom Porýní-Vestfálsku. Berlínsky senátor vnútra Andreas Geisel (53): „Aj keď detaily tohto prípadu stále nie sú jasné, okamžite som požiadal berlínsku políciu o zvýšenie ochranných opatrení pre židovské inštitúcie v našom meste, a to až do ďalšieho oznámenia. V súčasnosti tieto opatrenia realizujeme po dohode so židovskými komunitami. “

16:00 Židovská obec ohlásila, že páchateľ sa chcel prestrieľať cez bránu synagógy

15:50 Tu sú najdôležitejšie informácie:

- Ľudia v celej oblasti mesta by mali zostať v budovách, uviedol hovorca mesta Halle

- Zaplnená synagóga v Halle bola hermeticky uzavretá. Nikto nesmie vyjsť.

- Miestna doprava v Halle bola prerušená. Upozornenie dokonca aj v Lipsku

- Školy v oblasti poslali študentov a žiakov domov

- Lipské nemocnice sa pripravujú na väčšie zákroky

- Zamestnanci mesta Lipsko opúšťajú Novú radnicu

- Prevláda podozrenie na antisemitské pozadie útoku

- Ministerstvá vnútra mnohých štátov sa po výmene názorov so svojimi kolegami v Sasku-Anhaltsku uzniesli, že treba predpokladať xenofóbne a antisemitské motívy. "Bol by v tom čert, ak by to nemalo antisemitské pozadie," vyjadril sa jeden z ministrov

- "Generálny prokurátor preberá vyšetrovanie „vraždy mimoriadnej závažnosti,“ uviedol hovorca federálneho prokurátora

Zdroj: SITA/AP/DPA/Jan Woitas 15:40 Polícia oficiálne vyvracia fámu, že v Lipsku sa jeden z možných páchateľov zdržiava v meste

15:32 Berlín zosilňuje bezpečnostné opatrenia najmä v oblastiach so židovským obyvateľstvom

15:30 Dvaja zranení boli prevezení do univerzitnej nemocnice. Podľa tlačového hovorcu Jensa Müllera z Fakultnej nemocnice Halle boli zranení strelnými zbraňami. Jeden z ranených v súčasnosti podstupuje chirurgický zákrok a o druhom nie sú v súčasnosti žiadne konkrétne informácie. V nemocnici je v pohotovosti viac personálu ako zvyčajne. Tri operačné sály sú k dispozícii

15:28 Mŕtvi z Halle sú muž a žena.Potvrdila to policajná hovorkyňa tlačovej agentúry AFP. Muž bol zastrelený v kebab bistre, žena na Humboldtstrasse pri židovskom cintoríne. Ďalšie podrobnosti ešte nie sú známe.

15:25 Saská polícia spojila a nasadila svoje protiteroristické jednotky „lebEl“ (život ohrozujúce operačné situácie) z Chemnitzu, Drážďan, Görlitzu a Zwickau v Lipsku Zdroj: SITA/AP/DPA/Robert Michael 15:18 Pred Novou synagógou v Drážďanoch sa preventívne rozmiestnilo množstvo policajtov

15:15 Zásahová jednotka sa pripravuje na vtrhnutie do bytu na ulici Ludwig Wucherer Strasse v Halle, neďaleko dvoch scén, kde sa odohrali zločiny

15: 10 Hovorca Federálnej prokuratúry: „Pre mimoriadnu závažnosť vyšetrovania sme prevzali vyšetrovanie vraždy“ Zdroj: SITA/Sebastian Willnow/dpa via AP

15:04 Pravdepodobné zbrane, ktorými páchatelia útočili, sú asi niekoľko desiatok rokov staré. Ide o zberateľský kúsok, ruskú zbraň s bubnovým zásobníkom z Druhej svetovej vojny. Vzhľadom na tvar pažby je druhá zbraň pravdepodobne skôr starší model.

15:02 Mestečko Wiedersdorf východne od Halle bolo hermeticky uzavreté. Podľa informácií BILD sa v ňom sústreďuje stále viac a viac policajných síl. Je možné, že sa tam ukryl jeden alebo viac páchateľov. Polícia správu doteraz nepotvrdila

15:01 Generálny prokurátor preberá vyšetrovanie útoku v Halle

15:00 Polícia teraz prenasleduje páchateľa alebo páchateľov, ktorým sa podarilo dostať až do regiónu Lipsko

14:59 Podľa informácií denníka „Tagesspiegel“ majú bezpečnostné zložky v súčasnosti podozrenie na páchateľov pravicového extrémistického zmýšľania. Situácia je stále „chaotická“

14:58 Polícia nasadila do akcie na mieste činu stovky svojich ľudí

14:55 Televízia NTV uviedla, že mali útočiť traja páchatelia, avšak úrady túto špekuláciu nepotvrdili

14:50 Dr. Nora Goldenbogenová (70), predsedníčka židovskej komunity v Drážďanoch: „Tento hrozný čin nás hlboko vydesil. Doteraz sme sa vždy cítili bezpečne, neexistovali žiadne dôkazy o tom, že by sme boli v nebezpečenstve. Samozrejme, Jom Kippur bol často terčom útokov. Aj tak však pôjdem na bohoslužby."

14:45 Nemecké orgány vyhlásili v danej oblasti "výnimočnú situáciu" a presunuli do Halle všetky dostupné jednotky

14:40 V stredu hlásili streľbu aj z blízkeho mesta Landsberg

14:30 Podľa očitých svedkov sa páchateľ po streľbe pred synagógou pokúsil dostať na židovský cintorín. Muž niekoľkokrát vystrelil brokovnicou a guľometom na dvere, uviedol muž bývajúci na neďalekej ulici pre Rádio Brocken a DPA. Dievča, ktoré prišlo zo zastávky električky, sa podľa neho stalo ďalšou obeťou. Muž mal ochranné oblečenie s prilbou. Pod bránu cintorína hodil aj granát.

14:25 Polícia z bezpečnostných dôvodov uzavrela školu v Markranstädte

14:20 Na Twitteri sa objavilo prvé VIDEO strelca: Muž stojí za VW a strieľa, pravdepodobne brokovnicou

14:18 Dvaja páchatelia utekajú po vlastných.. Polícia sa teraz zameriava na Veľké Halle

14:16

Podľa najnovších informácií páchatelia útoku v Halle v oblasti Wiedemar v Sasku-Anhaltsku ukradli taxík. Vyrazili smerom na Zeitz. Pri nehode bol jeden z mužov zatknutý. Po druhom mužovi sa stále pátra

14:12 Páchateľ údajne unikol taxíkom, jeden muž bol pritom zranený. Záchranné sily previezli krvácajúceho muža k vrtuľníku vo Wiedersdorfe. Podľa informácií denníka BILD by to mal byť vodič taxi, ktorého auta sa páchatelia chceli zmocniť. Hovorí sa, že sa bránil a potom ho napadli. Podľa prvých informácií bola jeho manželka tiež zranená a sanitka ju odviezla do nemocnice



14:07 Podľa policajnej hovorkyne je páchateľov viac, sú na úteku v osobnom aute

#BREAKING : Shooting attack outside a synagogue update : German police say they have arrested one person but still tell people to stay vigilant . At least 2 people have died.#Germany #Halle



Video : https://t.co/pmxDQJtiuNpic.twitter.com/yAZTXZpPWN

14:05 Podľa očitého svedka sa strieľalo aj v neďalekom kebab bistre

14:03 Polícia naďalej vyzýva na zachovanie opatrnosti

14:02 Polícia oznámila, že zadržala jednu osobu

14:01 Po streľbe zostala na zemi ležať jedna osoba, policajti ho zakryli

14:00 Polícia oznámila, že pre útok v Halle zvýšili bezpečnostné opatrenia aj v Drážďanoch.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9. októbra 2019

13: 58 Mesto uzatvorilo hlavnú vlakovú stanicu.

13:56 Polícia vyzvala ľudí, aby zostali doma, alebo vyhľadali bezpečné miesto.

13:54 Židia dnes oslavujú najväčší sviatok Jom Kippur, sviatok pokoja a rozjímania

13:52 Podľa denníka Die Zeit bolo útočníkov viac.

13:51 Okolie cintorína, kam mal páchateľ hodiť granát, polícia uzatvorila.

13:50 Strelec bol ozbrojený samopalom

13:45 Strelec údajne uniká smerom na Lipsko

13:42 Obeťou útoku má byť podľa nemeckých médií žena

13:41 Útočník mal mať podľa svedkov na sebe vojenské oblečenie

At least 2 people killed in shooting in Halle in eastern Germany, police spokesperson tells#Halle #Landsberg #Germany

13:34 - Polícia ihneď obkľúčila miesto útoku na Ludwig Wucherer Strasse. Strelec ozbrojený samopalom je na úteku.

13:32 - Najmenej dve osoby zahynuli v stredu pri streľbe blízko synagógy vo východonemeckom meste Halle. Viacero ľudí bolo zranených.

