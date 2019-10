MIMORIADNY ONLINE Teror v Nemecku: Streľba aj výbuch granátu! Prvé VIDEO útočníka

14:30

14:25 Polícia z bezpečnostných dôvodov uzavrela školu v Markranstädte

14:20 Na Twitteri sa objavilo prvé VIDEO strelca: Muž stojí za VW a strieľa, pravdepodobne brokovnicou.

14:18 Dvaja páchatelia utekajú po vlastných.. Polícia sa teraz zameriava na Veľkú Halle.

14:12 Páchateľ údajne unikol taxíkom, jeden muž bol pritom zranený. Záchranné sily previezli krvácajúceho muža k vrtuľníku vo Wiedersdorfe. Podľa informácií denníka BILD by to mal byť vodič taxi, ktorého auta sa páchatelia chceli zmocniť. Hovorí sa, že sa bránil a potom ho napadli. Podľa prvých informácií bola jeho manželka tiež zranená a sanitka ju odviezla do nemocnice.



14:07 Podľa policajnej hovorkyne je páchateľov viac, sú na úteku v osobnom aute

#BREAKING : Shooting attack outside a synagogue update : German police say they have arrested one person but still tell people to stay vigilant . At least 2 people have died.#Germany #Halle



