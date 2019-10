MIMORIADNE Turecko spustilo vojenskú operáciu

16:09 Podľa arabsko-kurdskej koalície Sýrske demokratické sily (SDF) podnikajú nálety turecké vojenské lietadlá a medzi ľuďmi je veľká panika.

16:05 Sýrska spravodajská agentúra North Press Agency na Twitteri uviedla, že podľa vojenského zdroja turecká armáda zaútočila na 16 miestach v dedinách Aluk, Nustel, Aziziya, Bir Nouh, Asadiya, Musharrafa a meste Ras al-Ain.

16:04 Turecký bezpečnostný zdroj agentúre Reuters povedal, že operácia sa začala leteckými údermi a bude ju podporovať delostrelectvo a ostreľovanie z húfnic.

15:50 Podľa správ Haber Global k výbuchom v meste Ras al-Ain došlo na pozíciách YPG, čiže kurdských milícií Oddiely ľudovej obrany.

15:30 Objavili sa prvé správy a zábery z leteckých útokov na sýrske mestá Ras al-Ain a Tal Abyad, ležiace pri hranici s Tureckom.

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF — Conflict News (@Conflicts) 9. októbra 2019

15:20 Turecký prezident Erdogan na Twitteri dodal, že #OperationPeaceSpring neutralizuje teroristické hrozby voči Turecku a povedie k vytvoreniu bezpečnej zóny, ktorá uľahčí návrat sýrskych utečencov do ich domovov. "Zachováme územnú celistvosť Sýrie a oslobodíme miestne komunity od teroristov," dodal.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 9. októbra 2019

15:11 Turecké ozbrojené sily spolu so sýrskou národnou armádou práve spustili #OperationPeaceSpring proti PKK/YPG a teristom Daeš v severnej Sýrii. Našou misiou je zabrániť vytvoreniu teroristického koridoru cez našu južnú hranicu a priniesť do tejto oblasti mier. Napísal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na Twitteri v turečtine aj v angličtine.

Here's the latest situation at the Turkish southern border town of Akcakale, Sanliurfa looking into Tal Abyad, Syria.



The Turkish troops move days after the U.S. said it won’t stand in the way #KurdsBetrayed pic.twitter.com/F8qe8cVcf7 — Kurdistan voice news (@mmalgerokk) 9. októbra 2019

"Vyzývame náš národ, všetky etnické skupiny, aby sa v tejto historicky citlivej dobe všetci presunuli do oblastí blízkych hranici s Tureckom a zapojili sa do akcií odporu," stojí vo výzve kurdskej administratívy. Kurdi v nej tiež vyzývajú svet k zodpovednosti, pretože občanov severnej Sýrie môže "postihnúť humanitárna katastrofa".

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Vyjadrenie tureckého ministra zahraničia

Turecký minister zahraničia Mevlut Cavusoglu počas svojej oficiálnej návštevy v Alžírsku usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej uviedol, že o operácii budú informovať ostatné krajiny vrátane Sýrie. „Naším jediným cieľom sú teroristi,“ uviedol a dodal: „Podporujeme územnú integritu Sýrie. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli pre začatie tejto operácie.

Turecko hrozí vpádom do Sýrie

Turecko sa rozhodlo pre vojenskú operáciu po nedeľňajšom oznámení Bieleho domu, že USA stiahnu svojich vojakov z miest, kde by sa mohli dostať do stretu s Turkami. Kurdi to chápu ako zradu spojencov a pohrozili, že nebudú mať kapacitu na stráženie tisícov zajatcov z IS, pretože budú potrebovať svojich ľudí na boj proti Turkom.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Ankara, ktorá sýrskych Kurdov pokladá za spojencov v Turecku zakázanej a za teroristickú organizáciu pokladanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), už niekoľko dní hrozí skorým začiatkom operácie.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Prekročenie hraníc má byť na spadnutie

The Turkish military is shelling one of our points on #SereKaniye Border with Turkey. There were no injuries to our forces.

We didn't respond to this unprovoked attack. We are prepared to defend the people and the people of NE #Syria.@mutludc @mustefabali @vvanwilgenburg — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) 8. októbra 2019

Riaditeľ tlačového oddelenia prezidentského úradu Fahrettin Altun v príspevku, ktorý dnes zverejnil denník The Wahington Post, napísal, že armáda a Tureckom podporované oddiely sýrskych povstalcov "zakrátko" hranicu prekročia. Vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby stálo za Ankarou. Cieľom Turecka je podľa neho odpratať kurdských bojovníkov zo severovýchodnej Sýrie a "oslobodiť miestnych obyvateľov od jarma ozbrojených bánd".

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

"Turecká armáda spolu so Sýrskou slobodnou armádou čoskoro prekročia turecko-sýrsku hranicu," stojí v Altunovom článku.

Irán začal s neohláseným cvičením na hraniciach s Tureckom

Iránska armáda začala vopred neohlásené cvičenie na severozápade Iránu, v blízkosti hranice s Tureckom. Oznámila to dnes iránska agentúra ISNA. Turecká armáda práve dokončuje prípravy ohlásenej vojenskej operácie v severnej Sýrii, ktorej cieľom je vyčistiť toto územie od kurdských oddielov. Očakáva sa, že operácia sa začne do 24 hodín.

Tureckí vojaci s pomocou ťažkých strojov začali odstraňovať betónové časti pohraničných zátarasov. Hoci niektoré médiá ohlásili, že prví tureckí vojaci už hranicu prekročili, Ankara tvrdí, že operácia sa ešte nezačala. Minister obrany Hulusi Akar povedal, že prípravy pokračujú.

Irán situáciu monitoruje a v minulosti sa jeho predstavitelia vyslovili proti vojenskému riešeniu situácie s Kurdmi. Dnes jeho armáda začala manévre pri tureckej hranici. Podľa agentúry ISNA sa cvičenia zúčastňujú oddiely rýchlej reakcie, mobilné a útočené brigády a vrtuľníky iránskeho letectva.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

K situácii sa vyjadril iránsky prezident Hasan Rúhání a vyzval Turecko, aby sa vyhlo vojenskej operácii v Sýrii. "Turecko má oprávnené obavy o bezpečnosť svojej južnej hranice. Myslíme si, že by tieto obavy mali byť riešené primeranými prostriedkami. Z oblasti musia odísť americkí vojaci a sýrski Kurdi by mali podporiť sýrsku armádu," citovala Rúháního štátna agentúra IRNA.

Sýria sa bude snažiť útok zmariť

Sýria sa bude snažiť všetkými legitímnymi prostriedkami zmariť útok, ktorý Turecko pripravuje na sýrskom severe. Oznámilo to dnes sýrske ministerstvo zahraničia. Proti plánovanej akcii sú spojenci Damasku Rusko a Irán. K znepokojeniu o budúci osud Kurdov prispel dnešný útok teroristického Islamského štátu (IS) na kurdské pozície v severosyrskej Rakke.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

"Sýria dôrazne odsudzuje bezohľadné vyhlásenie a nepriateľské úmysly tureckého režimu, ktorý presúva svoju armádu k hranici," uviedlo v dnešnom vyhlásení ministerstvo zahraničia v Damasku. Podľa neho je Sýria odhodlaná zmariť turecký útok "všetkými dostupnými prostriedkami". Na adresu sýrskych Kurdov sa vo vyhlásení uvádza, že je vláda "pripravená objať svojich márnotratných synov, ak sa vrátia k rozumu".

Rusko nesúhlasí

Rusko ako spojenec Damasku nesúhlasí s postupom USA a vyzýva na zachovanie územnej celistvosti Sýrie. Jeho minister zahraničia Sergej Lavrov dnes poukázal na pochybné počínanie USA v regióne a vyzval Damask, aby s Kurdmi vyjednával. Kurdi už v utorok naznačili, že budú možno rokovať s vládou prezidenta Assada alebo i Ruskom.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Lavrov podľa TASS-u dodal, že turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu mu v utorok v telefonickom rozhovore opätovne potvrdil, že Ankara rešpektuje územnú celistvosť Sýrie. Podľa Lavrova ho jeho turecký rezortný kolega upozornil, že Ankara bude pri všetkých podnikaných krokoch vychádzať z toho, že "konečným cieľom úsilia (Turecka) je okrem iného úplné obnovenie územnej celistvosti sýrskeho štátu."

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Moskva vyzýva na dialóg

Lavrov tiež informoval, že po vyhláseniach Ankary a Washingtonu, ktoré sa týkali situácie na severovýchode Sýrie, Moskva rokovala so sýrskymi Kurdmi i predstaviteľmi vlády v Damasku o krokoch na zaistenie bezpečnosti v danom regióne. Uviedol, že ruská strana na týchto rokovaniach potvrdila, že kurdské i sýrske vedenie nabádala viesť dialóg, ktorý by mal vyústiť do urovnania problémov v tejto časti Sýrie vrátane zaistenia bezpečnosti na turecko-sýrskych štátnych hraniciach.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Šéf ruskej diplomacie okrem toho v mene Ruska vyjadril presvedčenie, že situácia v severovýchodnej Sýrii by sa mala riešiť výlučne prostredníctvom dialógu medzi vládou v Damasku a kurdskými komunitami tradične žijúcimi v danom regióne.

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis ​

Kritika USA

Biely dom v nedeľu vyhlásil, že americké sily sa stiahnu zo severovýchodnej Sýrie, aby uvoľnili cestu pre plánovanú tureckú ofenzívu proti Kurdom. Toto rozhodnutie vyvolalo v USA ostrú kritiku. Washington sa totiž podľa odporcov tohto kroku odvracia od Kurdov, ktorí priniesli v Sýrii veľké obete v bojoch proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS).

Americký prezident v utorok ale povedal, že Spojené štáty sýrskych Kurdov neopúšťajú, a hájil potrebu svojej krajiny udržiavať dobré vzťahy s Ankarou. Tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pozval na 13. novembra do Bieleho domu. "Tak veľa ľudí príhodne zabúda, že Turecko je veľký obchodný partner USA," napísal Trump na twitteri.

"Síce zo Sýrie odchádzame, ale v žiadnom prípade sme neopustili Kurdov, ktorí sú výnimoční ľudia a skvelí bojovníci," dodal s tým, že USA sýrskym Kurdom pomáhajú finančne a dodávajú im zbrane. Zopakoval svoje varovanie Turecku, že akékoľvek "zbytočné" vojenské operácie budú mať "ničivý dopad na ekonomiku Turecka a jeho slabú menu".

Zdroj: ANHA via AP

Kroky Ankary neschvaľuje ani Pentagon

Washington uistil, že USA nesťahujú všetkých svojich vojakov, ale asi len päťdesiatku až stovku príslušníkov špeciálnych síl zo severu, ktorí budú premiestnení na iné miesta v krajine. USA majú v Sýrii asi 1000 vojakov. Už v pondelok Trump vyhlásil, že USA svoju rolu v porážke radikálov z tzv. Islamského štátu splnili a teraz je na regionálnych a európskych krajinách, aby sa postarali o zajatých členov organizácie a ich rodiny. Kurdi ich v táboroch na severe Sýrie strážia okolo 11-tisíc.

Zdroj: ANHA via AP

Kroky Ankary neschvaľuje a nepodporuje okrem iného Pentagon. Podľa tureckej tlače americká armáda vyradila Turecko z koaličného mechanizmu, ktorý umožňuje koordináciu letectva vo vzdušnom priestore nad severovýchodnou Sýriou. Ankara tak teraz nemá prístup k informáciám monitorujúcim situáciu, čo mu podľa médií znemožní leteckú podporu prípadnej pozemnej operácie v Sýrii. Napriek tomu sú podľa správ tureckej tlače stíhačky na leteckej základni v Diyarbakıre pripravené okamžite vzlietnuť.