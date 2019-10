MIMORIADNE Na Blízkom východe to vrie: Chaos na hraniciach

"Vyzývame náš národ, všetky etnické skupiny, aby sa v tejto historicky citlivej dobe všetci presunuli do oblastí blízkych hranici s Tureckom a zapojili sa do akcií odporu," stojí vo výzve kurdskej administratívy. Kurdi v nej tiež vyzývajú svet k zodpovednosti, pretože občanov severnej Sýrie môže "postihnúť humanitárna katastrofa".

Zdroj: SITA/AP/Lefteris Pitarakis

Turecko sa rozhodlo pre vojenskú operáciu po nedeľňajšom oznámení Bieleho domu, že USA stiahnu svojich vojakov z miest, kde by sa mohli dostať do stretu s Turkami. Kurdi to chápu ako zradu spojencov a pohrozili, že nebudú mať kapacitu na stráženie tisícov zajatcov z IS, pretože budú potrebovať svojich ľudí na boj proti Turkom.

Ankara, ktorá sýrskych Kurdov pokladá za spojencov v Turecku zakázanej a za teroristickú organizáciu pokladanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), už niekoľko dní hrozí skorým začiatkom operácie.

The Turkish military is shelling one of our points on #SereKaniye Border with Turkey. There were no injuries to our forces.

We didn't respond to this unprovoked attack. We are prepared to defend the people and the people of NE #Syria.@mutludc @mustefabali @vvanwilgenburg