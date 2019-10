Tvrdý brexit hrozbou pre Európu: Ťažké rokovanie v Británii, politici hovoria o toaletnom papieri!

Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ani tri týždne pred plánovaným odchodom Británie z EÚ, ktorého termín je stanovený na 31. októbra, stále nie je zrejmé, ako budú po tomto termíne prúdiť do Británie dodávky tovarov zo zahraničia. Poslanec Jonathan Edwards z Waleskej strany (Plaid Cymru) sa v utorok predstaviteľov vlády spýtal, ako dlho by Británii vydržali súčasné zásoby toaletného papiera, ak by došlo k tvrdému brexitu.

"Vláda by chcela EÚ opustiť 31. októbra radšej s dohodou," reagoval štátny tajomník Simon Hart. "Ak to nebude možné, budeme musieť odísť bez dohody," uviedol. Zároveň však trval na tom, že tok tovarov do Británie, bude v každom prípade pre vládu prioritou.

Edwards Hartove slová kritizoval. "Klesli sme na takúto grotesknú úroveň — britská vláda už ani len nemôže zaručiť, že v prípade tvrdého brexitu budeme mať nevyhnutné zásoby toaletného papiera," povedal britskej agentúre PA.

"Už predtým povedala, že je ochotná spláchnuť (našu) ekonomiku do záchodu, avšak teraz nebudeme mať ani papier, ktorým by sme potom upratali... Rovnako, ako toto odhalenie vedie k záchodovému humoru, poukazuje aj na vážne škody, aké by brexit bez dohody priniesol, a to aj v prípade našich najzákladnejších zásob," dodal.