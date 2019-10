Rybári (29, 30) sa vydali na lodi na more: Na chvíľu zatvorili oči a prišla rana! Neverili tomu, kde sú

"Otvoril som kaviareň o 7.00 hod. a videl som dvoch mužov vychádzajúcich z mora s bójou, ktorej sa držali. Povedali, že prežili potopenie lode," citoval portál 24sata.hr Andreu Di Maggia, ktorý vlastní kaviareň na pláži Torrette v mestečku Fano na východnom pobreží Talianska.

Di Maggio bol odhodlaný pomôcť rozrušenej dvojici, čo však bolo dosť ťažké, keďže muži nehovorili ani po taliansky ani po anglicky. "Uvedomil som si, že sú Chorváti a chceli, aby som zavolal políciu. Spýtal som sa, či zostal v mori ešte niekto ďalší a nejako mi dokázali vysvetliť, že boli sami. Tiež som pochopil, že sa im potopila rybárska loď," povedal Di Maggio.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Miestne médiá informovali, že dvaja Chorváti vo veku 29 a 30 rokov plávali tri hodiny ku pobrežiu a držali sa bóje, ktorú stihli zobrať zo svojej 14 metrov dlhej lode. Ich loď sa čiastočne potopila asi kilometer a pol od brehu.

Po mužov prišla sanitka a lekári zhodnotili, že zdravie stroskotancov nijako neutrpelo. Potom ich previezli na policajnú stanicu, kde boli vypočutí. Podľa talianskych médií sa dvojica vybrala z mesta Mali Lošinj na rybačku a zapla autopilota, aby si oddýchla. Prebudila sa však až po tom, čo ich loď narazila do skaly a Chorváti skočili do mora.

Zdroj: google maps

Taliani zavolali záchranné centrum so sídlom v Rijeke, aby ho informovali o incidente. Potom sa do celého prípadu zapojilo aj chorvátske ministerstvo mora, dopravy a infraštruktúry. "Môžem povedať len toľko, že talianske úrady potvrdili, že na ich území sú osoby, ktoré by tam nemali byť. Postupujú podľa platnej procedúry," uviedol hovorca ministerstva David Radas.

Našťastie palivo nepreniklo do mora. Talianski potápači zostúpili do hĺbky 10 metrov a pomohli vytiahnuť loď, ktorú prepravili do prístavu Fano. Prípad vyšetruje talianska polícia, ktorá chce zistiť, či bola loď skutočne použitá na rybolov a či sa v nej nenachádza podozrivý obsah.