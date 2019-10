Česi sa chcú s legendárnym Karlom Gottom rozlúčiť veľkolepo: Štátny pohreb!

PRAHA - Smrť speváckeho velikána Karla Gotta zarmútila celé Česko aj Slovensko. Český premiér Andrej Babiš navrhne vláde, aby sa krajina rozlúčila so zosnulým spevákom formou štátneho pohrebu v Katedrále svätého Víta.

Premiér Andrej Babiš to dnes povedal agentúre ČTK. Považoval by to za adekvátne vzhľadom k tomu, akou významnou osobnosťou Gott bol, dodal predseda vlády.

"Navrhnem vláde, aby sa uskutočnil štátny pohreb v Katedrále svätého Víta. Myslím, že by si pán Gott zaslúžil, aby sa s ním ľudia mohli takto rozlúčiť," povedal ČTK Babiš. Rovnakú myšlienku neskôr vyjadril aj Český minister kultúry Lubomír Zaorálek. "Po konzultácii s rodinou Karla Gotta navrhnem vláde zorganizovať štátny pohreb," napísal na Twitteri.

Po konzultaci s rodinou Karla Gotta navrhnu vládě zorganizovat státní pohřeb. — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) October 2, 2019

Okrem štátneho pohrebu navrhuje Andrej Babiš aj vyhlásenie štátneho smútku v deň pohrebu, povedal Babiš na tlačovej konferencii, ktorú zorganizoval špeciálne k úmrtiu Karla Gotta. Babiš zvoláva aj mimoriadne zasadutie vlády Českej republiky, na ktorom budú rokovať práve o pohrebe zosnulého umelca. Rodina vraj so štátnym pohrebom zatiaľ súhlasila.