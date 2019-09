Netanjahu môže opäť pri moci: Prezident Rivlin ho poveril zostavením vlády

JERUZALEM - Izraelský prezident Reuven Rivlin poveril zostavením novej vlády úradujúceho izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, predsedu stredo-pravicovej strany Likud. Rivlin to oznámil po stretnutí s Netanjahuom a lídrom centristického bloku Modrá a biela Bennym Gancom. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Netanjahu a Ganc sú vodcami strán, ktorá vzišli z minulotýždňových predčasných volieb ako najsilnejšie. Po voľbách nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna zo strán bezprostredne nezískala dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády. Netanjahu bude mať teraz 28 dní na to, aby vytvoril vládu. Mandát na jej zostavenie mu môže prezident ešte o dva týždne predĺžiť, píše s odvolaním sa na vyhlásenie Rivlinovho úradu agentúra AFP. Ak by sa mu vládu napriek tomu vytvoriť nepodarilo, môže Rivlin touto úlohou poveriť niekoho iného.

Po predčasných voľbách zo 17. septembra nastala v Izraeli patová situácia, keďže žiadna z hlavných strán — ani Likud, ani víťazná Modrá a biela — nezískali dostatočnú podporu na vytvorenie väčšinovej vlády. Gancova strana si v 120-členom parlamente (Knesete) podľa konečných výsledkov zabezpečila 33 kresiel, zatiaľ čo Likud získal len 32. Netanjahua však v novom parlamente podporilo 55 poslancov, zatiaľ čo Ganca len 54.

Rivlin od volieb vyzýva Netanjahua i Ganca, aby sa dohodli na vláde jednoty. Obaja politici síce uvádzali, že by si takúto vládu želali, no nedokázali sa zhodnúť na podrobnostiach a ani tom, kto z nich by takúto vládu viedol, pričom o post premiéra mali záujem obaja. Netanjahu po poverení od Rivlina vyzval opätovne Ganca, aby s ním takúto vládu vytvoril.