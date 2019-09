Mamička posadnutá Vianocami: VIDEO V aute vozila obrovského medveďa! Neuveríte, prečo

Predvídavá Stacey Rosewarnová (38) podľa britského denníka Mirror od Druhého sviatku vianočného sleduje ponuky a výpredaje na internete, vtedy aj oficiálne začína s nakupovaním na Vianoce nasledujúceho roka. Pomocná pracovníčka z Tauntonu v Somersete zoženie okolo 100 darčekov pre svoje tri deti: Amber (13), Jacoba (7) a Ebony (6) a okrem nich aj pre ďalšiu rodinu.

Pripúšťa, že je posadnutá Vianocami a minula už 700 libier (790 eur) na dary svojej rodine. Začala nakupovať vlani 26. decembra. „Milujem Vianoce a stále o nich rozprávam, rada chodím po obchodoch, aby som zabezpečila sviatky. Hneď, ako v júni oslávim narodeniny, mám na mysli už len Vianoce – keby som hneď vtedy mohla začať zdobiť stromček, urobila by som to! Moja mama sa vždy postarala, aby som mala ja a moja rodina dobré Vianoce, takže som túžila pokračovať v tejto tradícii.“ Stacey už má desiatky darčekov pre svoje deti, 40-ročného partnera Darrena a jeho dve deti, pre svoju sestru, netere a synovcov.

Ebony vyňúrala darčeky

Množstvo darčekov schováva v jednej z izieb v dome, kým nie sú pripravené na zabalenie, ale pripúšťa, že to niekedy vedie k problémom. „Darčeky sú všetky uložené v nepoužívanej izbe pod posteľou, pretože bývame v dome s tromi spálňami, kde nie je veľa možností ukryť ich. Raz som celé týždne vozila v aute obrovského nespratného plyšového medveďa, pretože v dome ho nebolo kam schovať. Niekedy som náhodou kúpila tú istú vec dvakrát a nevedela som o tom, kým som nezačala baliť všetky darčeky. Ebony nedávno vošla do nepoužívanej izby. Priniesla odtiaľ hračku, ktorá ešte nebola zabalená, a opýtala sa, čo to je. Budem teda musieť rýchlo pobaliť všetky darčeky, aby sa to nestalo znova!“

Stacey verí, že skorý začiatok nákupu vianočných darčekov je perfektnou stratégiou a pritom je nevyhnutné využiť všetky tipy, ako ušetriť peniaze, a vopred naplánovať, ako ich rozumne minúť. Využíva takzvanú vianočnú schému sporenia a každý mesiac odkladá peniaze, aby si mohla dovoliť kúpiť aj drahšie dary.

„Nakupovanie darčekov je dnes oveľa ťažšie, pretože deti chcú drahšie veci,” hovorí Stacey. “Bez rozpočtu by som to nedokázala. Mám úspory na nákup darčekov a využívam internetové skupiny ako Ashley Money Savers, aby som našla najvýhodnejšie obchody online, alebo idem nakupovať, keď viem, že sú výpredaje. Najväčším problémom v tomto roku sú darčeky pre najstaršiu dcéru Amber, pretože chce viac elektroniky a značkových vecí, ktoré sú dosť drahé – už jej totiž nemôžem kúpiť najnovší typ Barbie!”

„Viem, že rozmaznávam svoje deti a mnohým sa to možno nebude páčiť, ale ja dodržiavam tradíciu svojej mamy. Vianoce si pamätám ako čas strávený pri rodinnom otváraní darčekov. Pre mňa je najväčšia radosť sledovať, ako moje deti otvárajú balíčky, a vidieť ich reakcie,“ hovorí. Hoci supermama Stacey už pozháňala na tento rok väčšinu darčekov, priznala, že bude pokračovať vo vyhľadávaní a pre seba si niečo kúpi až na Štedrý deň, ak k tomu vôbec dôjde. "Pracujem veľmi ťažko, aby som mohla kúpiť tieto darčeky pre svoju rodinu, ale dnešné nákupy sú skutočne vzrušujúce. A napokon – Vianoce nie sú iba o daroch!“