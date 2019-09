Podľa prieskumu by voľby v Česku vyhral Babiš: Komunisti a TOP 09 mimo parlamentu

Andrej Babiš

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

PRAHA - Ak by sa v auguste konali v Česku voľby, vyhralo by ich hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 30 percent hlasov. Na druhom mieste by skončili Piráti nasledovaní ODS. Pod päťpercentnú hranicu by klesli komunisti z KSČM a strana TOP 09. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v nedeľu, ktorý pre Českú televíziu vypracovala agentúra Kantar CZ.