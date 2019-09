Hurikán Dorian opäť zosilnel: Na Bahamy a Floridu sa rúti monštrum s katastrofickými následkami

Hurikán Dorian dosiahol piaty, teda najvyšší stupeň, rýchlosť vetra v ňom presahuje 257 kilometrov za hodinu. V prípade, že zasiahne pevninu, môže hurikán takej sily napáchať rozsiahle škody. Najohrozenejšie sú teraz Bahamy, od ktorých východnej časti je búrka vzdialená 55 kilometrov.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT