VIDEO Dvaja muži útočili vo Francúzsku: Zabili jedného človeka, ďalších ľudí zranili, troch vážne

V okolí stanice metra Laurent-Bonnevay vypukla po útoku panika, opísal francúzsky denník Le Parisien.

Zdroj: Twitter/Lebienpublic

Podľa svetových tlačových agentúr bol zadržaný útočník, ktorý okoloidúcich napadol nožom, druhý muž vyzbrojený podľa všetkého ostrým kuchynským náradím polícii stále uniká.

Ako agentúra AFP poznamenala, pri explózii výbušniny v centre Lyonu tento rok v máji utrpelo ľahké zranenia 13 ľudí. Za útokom vtedy stál dvadsaťštyriročný muž pôvodom z Alžírska, ktorý vyšetrovateľom po svojom zadržaní povedal, že prisahal vernosť teroristickej organizácii Islamský štát.

One person killed & six wounded in a knife attack in a Lyon suburb #Villeurbanne. Video footage by a passerby seems to show a suspect being detained at a metro exit - police looking for another suspect. Motive for attack not yet known. pic.twitter.com/ygj2ciUdEG