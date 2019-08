Severná Kórea sa vzoprela európskym mocnostiam: Modernizácie svojej výzbroje sa nezvdá

Kim Čong-un

Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service

NEW YORK - Severná Kórea obvinila vo štvrtok Britániu, Francúzsko a Nemecko z toho, že "zasahujú" do jej "sebaobranných opatrení (zameraných) na modernizáciu zbraní". Západ by podľa vyhlásenia Pchjongjangu nemohol urobiť "väčšiu chybu", než domnievať sa, že sa krajina vzdá svojho práva vlastniť zbrane, ktoré zaisťujú mier. Informovala o tom agentúra AP.