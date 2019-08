Thunbergová vyzvala Trumpa: Povedala, že vojna proti prírode musí skončiť

NEW YORK - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová v stredu po svojom príchode do USA povedala, že "vojna proti prírode sa musí skončiť" a vyzvala prezidenta USA Donalda Trumpa, aby počúval vedu, informovala agentúra AFP.

Šestnásťročná Thunbergová v stredu dorazila do New Yorku po plavbe cez Atlantický oceán na jachte s nulovými emisiami. Aktivistka na otázku novinárov o jej pocitoch v súvislosti požiarmi v Amazonskej oblasti povedala, že je to "ničivé a strašné". Požiare sú podľa nej jasný dôkaz toho, že ľudia musia prestať s ničením prírody.

Mladá Švédka takisto kritizovala amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je v súvislosti s klimatickými zmenami skeptický. "Môj odkaz preňho je, že by mal počúvať vedu, čo očividne nerobí," povedala.

Thunbergová odmieta cestovať lietadlom, ktoré produkuje emisie. Do Spojených štátov sa plavila na pretekárskej jachte Malizia II vybavenej solárnymi panelmi a vodnými turbínami, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. Týmto spôsobom chcela dosiahnuť, aby jej cesta do USA nezanechala žiadnu tzv. uhlíkovú stopu.

Na plavbe, na ktorú sa vydala z juhoanglického Plymouthu 14. augusta, ju sprevádzali nemecký kapitán Boris Herrmann, jej otec Svante Thunberg, člen monackej kniežacej rodiny Pierre Casiraghi a švédsky dokumentarista Nathan Grossman.

Thunbergová od vlaňajška na protestoch pred švédskym parlamentom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Inšpirovala tým mladých ľudí v Európe aj inde vo svete k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť". Počas svojho pobytu v USA sa Thunbergová zúčastní na klimatickom summite OSN v New Yorku (23. septembra) a na protestoch za ochranu klímy (20. a 27. septembra).