Izotopy hovoria jasne: V Rusku vybuchol jadrový reaktor, tvrdí nórsky expert

Ruská štátna meteorologická služba Roshydromet oznámila, že sa vo vzduchu objavili izotopy bária, stroncia a lantánu. Práve to podľa nórskeho experta na bezpečné uchovávanie vyhoreného jadrového odpadu Nilsa Bøhmera usvedčuje ruskú vládu zo lži. „Izotopy pochádzajú z jadrovej reťazovej reakcie. Ide o dôkaz, že to, čo vybuchlo, bol jadrový reaktor,“ uviedol pre The Barents Observer. Ruské ministerstvo obrany pritom oznámilo, že výbuch nastal pri teste rakety s rádioizotopovým zdrojom energie. Zdroj: Twitter Výbuch na brehu Bieleho mora zabil päť jadrových inžinierov, ktorých následne pochovali so štátnymi poctami, a ďalších dvoch ľudí. Najmenej šesť ľudí bolo zranených. Moskva priznala, že v oblasti na krátky čas až šestnásťnásobne stúpla radiácia. Ľudia začali skupovať jód. Krátko nato úrady zrejme vypli štyri senzory zaradené do medzinárodnej siete Organizácie pre kontrolu úplného zákazu jadrových skúšok (CTBTO). Podľa Moskvy výpadok spôsobili „komunikačné a sieťové problémy“. Západní experti však udalosť považujú za neobyčajnú a poukazujú na ruskú tradíciu zamlčiavania podobných incidentov. Zdroj: Life.ru/printscreen Ruský zástupca pri CTBTO Alexej Karpov v pondelok podľa agentúry TASS vyhlásil, že testy neboli jadrovou skúškou, ale súviseli s vývojom nových zbraní schopných prenikať protiraketovou obranou. „Testy na vojenskej strelnici pri Severodvinsku súviseli s vývojom zbraní, ktoré sme museli začať vytvárať ako jedno z odvetných opatrení pre jednostranné odstúpenie USA od zmluvy o obmedzení protiraketovej obrany v roku 2002,“ dodal.

Gubernátor Archangelskej oblasti Igor Orlov uistil, že zdravie obyvateľov nebolo ohrozené ani pri výbuchu, ani následne. „Zranení medzi obyvateľmi, ako aj medzi zdravotníkmi neboli a nie sú,“ vyhlásil podľa servera Newsru.com. Miestny ekológ Alexej Klimov naopak úradom vyčíta, že sa nezmohli na výstrahu obyvateľom, ale namiesto toho „mlčali a teraz nepretržite klamú“.