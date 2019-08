FOTO Po vyše týždni našli telo jedného z uviaznutých jaskyniarov: Jeho kolega je stále nezvestný

"V jaskyni sme našli prvého zo speleológov, je mŕtvy," priblížila smutnú správu horská služba. Minulý štvrtok do najväčšej a najhlbšie jaskyne v Poľsku vošla šestica jaskyniarov. Dvaja z nich ale v podzemí uviazli potom, čo stúpla hladina vody.

Mamy zdjęcia z akcji ratunkowej w Jaskini Wielka Śnieżna. Ratownicy kolejną już dobę tam pracują w poszukiwaniu dwóch grotołazów. Szczeliny bywają tak wąskie, aż trudno uwierzyć, że można się w nie przecisnąć. Fot. TOPR #Tatry

Od soboty je hľadali desiatky záchranárov. Do pátracej akcie, ktorá pokračuje, sa doteraz zapojilo asi 50 ľudí, vrátane hasičov, napísal internetový portál gazeta.pl. Aby sa dostali i do zle prístupných miest, používali aj výbušniny.

Veľká snežná jaskyňa, ktorá sa nachádza neďaleko hranice so Slovenskom, meria na dĺžku takmer 24 kilometrov a dosahuje hĺbku viac ako 800 metrov. Širokej verejnosti prístupná nie je, chodiť do nej môžu iba prieskumníci a ľudia so špeciálnym povolením. Na mnohých miestach sú len úzke a krivolaké prielezy.

