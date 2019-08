Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - To, či ide o odpad, alebo cennú komoditu, rozhodne jednoduchá otázka. Zaplatí mi niekto za to? Ak je odpoveď áno, je to komodita, cenný zdroj. Ak je odpoveď nie, znamená to, že vy musíte zaplatiť, aby ste sa toho zbavili. Potom je to odpad.