AKTUÁLNE V Taliansku padá vláda: Premiér podá demisiu

"Na konci tejto debaty pôjdem k prezidentovi, aby som mu oficiálne oznámil ukončenie tejto vlády a predložil mu svoju rezignáciu," povedal Conte v očakávanom prejave v Senáte. Obvinil tiež ministra vnútra a predsedu pravicovo-populistickej strany Ligu Severu Mattea Salviniho z nezodpovedného a sebeckého správania za to, že vyvolal vládnu krízu. Salvini je podľa neho "nezodpovedný" a vystavuje krajinu riziku uvrhnutia do "špirály neistoty a finančnej nestability".

Zdroj: TASR/AP/Gregorio Borgia

"Minister ukázal, že sleduje svoje osobné a stranícke ciele a uprednostňuje ich pred záujmami štátu," konštatoval Conte. Podľa neho sú voľby esenciou demokracie, ale žiadať voličov, aby hlasovali každý rok, je nezodpovedné. Podľa agentúry AP môže prezident Mattarela požiadať Conteho, aby zostal vo funkcii a pokúsil sa nájsť alternatívnu väčšinu v parlamente, alebo prijme jeho demisiu a uvidí, či by iný líder nebol schopný vytvoriť koalíciu. Ak sa to nepodarí, prezident môže rozpustiť parlament a už v októbri sa môžu konať nové voľby.

Taliani čelia absurdnej vládnej kríze

Politická kríza v Taliansku prepukla naplno po tom, ako Salviniho strana stiahla začiatkom augusta svoju podporu pre vládnucu koalíciu. Stalo sa tak v súvislosti s projektom Európskej únie na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym mestom Lyon, ktorý koaličný partner — Hnutie piatich hviezd — pri hlasovaní v parlamente nepodporil.

Šéf M5S Luigi Di Maio sa vyjadril, že "Taliani čelia absurdnej vládnej kríze, ktorú chce Liga", a obvinil pritom ministra vnútra Salviniho z egoizmu. Salviniho strana, obľúbená v Taliansku pre svoju protiimigračnú politiku, bola najúspešnejším politickým subjektom v májových voľbách do Európskeho parlamentu a má podporu približne 34 percent. To by Salvinimu v prípade predčasných volieb umožnilo zostaviť novú koalíciu s ďalšími pravicovými frakciami a stať sa novým premiérom.