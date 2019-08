MIMORIADNE Streľba v nákupnom centre: VIDEO Tisícky návštevníkov, najmenej 20 mŕtvych!

Zdroj: SITA/AP/Rudy Gutierrez

Policajti v súvislosti s útokom zadržali belocha vo veku 21 rokov. Streľbu, ktorá sa odohrala v obchodnom dome Walmart, polícia vyšetruje ako možný zločin z nenávisti.

Na sociálnych sieťach sa objavili správy o tom, že útočník spísal manifest, v ktorom hovorí o potrebe reagovať na "hispánsku inváziu do Texasu" a vyjadruje podporu masakru v dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch, kde austrálsky belošský pravicový extrémista zabil v marci 51 ľudí.

Zdroj: SITA/AP/Rudy Gutierrez

Asi sedemstotisícové mesto El Paso leží na hraniciach s Mexikom, na druhej strane hranice je viac ako miliónové mesto Ciudad Juárez. V obchodnom dome Walmart v El Pase bolo v čase streľby v sobotu dopoludnia miestneho času 1000 až 3000 nakupujúcich a asi 100 predavačov. Mnohí zákazníci vraj prišli nakúpiť potreby pred začiatkom školského roka.

Útočník bol podľa hovorcu miestnej polície Roberta Gomeza s najväčšou pravdepodobnosťou len jeden a policajti ho zadržali bez jediného výstrelu. Identifikovaný bol ako Patrick Crusius z oblasti Dallasu, ktorý sa nachádza viac ako 1000 kilometrov východne od El Pasa.

Televízna stanica KTSM zverejnila na svojich internetových stránkach fotografie muža, ktoré údajne zadovážili bezpečnostné kamery vo Walmarte. Je na nich vidieť mladíka v okuliaroch, khaki nohaviciach a čiernom tričku s útočnou puškou.

Jeden zo svedkov Glendon Oakly televízii CNN povedal, že bol práve v obchode so športovým tovarom v susednom nákupnom stredisku Cielo Vista, keď dovnútra vbehlo dieťa a kričalo, že vo Walmarte vyčíňa strelec. Podľa Oaklyho nikto nebral slová dieťaťa vážne, o niekoľko minút neskôr ale muž sám počul výstrely.

Zdroj: twitter.com/Ivan Pierre Aguirre

Kianna Longová nakupovala s manželom vo Walmarte, keď sa ozvala paľba. "Ľudia spanikárili a zohnutí nízko nad zemou utekali preč," uviedla Longová, ktorá spoločne so svojím mužom prebehla skladom v zadnej časti obchodu a s ďalšími zákazníkmi sa schovala do oceľového kontajnera v zásobovacích priestoroch.

Ku streľbe v El Pase sa na twitteri vyjadril prezident Donald Trump. "Správy sú veľmi zlé, mnoho mŕtvych. Spolupracujeme s miestnymi úradmi, hovoril som s guvernérom. Boh s Vami všetkými," napísal.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!