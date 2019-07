V Moskve protestovali proti zatýkaniu opozície: FOTO Zatkli vyše tisíc ľudí

Celkovo "1074 ľudí bolo zadržaných za rôzne trestné činy na nepovolenej demonštrácii v centre mesta", uviedli predstavitelia moskovskej polície, ktorých citovali ruské tlačové agentúry.

Polícia podľa agentúry AP odvolávajúcej sa na organizáciu OVD-Info, ktorá poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach, prehľadala stanicu internetovej televízie Dožď, ktorá protest pokrývala. Na vypočúvanie pred vyšetrovací výbor následne predvolala jej šéfredaktorku Aleksandru Perepelovovú. Polícia tiež vtrhla do nahrávacieho štúdia popredného a momentálne väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného, z ktorého sa taktiež vysielal záznam z protestu, a zadržala tam Vladimira Milonovova, muža zodpovedného za toto vysielanie.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Tisíce ľudí sa v sobotu zhromaždili pred budovou moskovskej radnice, kde požadovali o zaregistrovanie opozičných kandidátov, ktorým by kvôli údajným "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch nemala byť povolená účasť vo voľbách.

Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Na proteste sa zúčastnilo celkovo približne 3500 ľudí, "medzi nimi aj približne 700 novinárov a blogerov, ktorí v predstihu informovali o tom, že budú protest pokrývať", uviedla polícia.

VIDEO: Russian police have arrested more than 500 people, protest-monitoring organisation OVD Info says, as they gathered in Moscow to demand free and fair local elections. pic.twitter.com/a3VKK73GON