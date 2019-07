Miliardára Epsteina, obvineného zo zneužívania dievčat, našli v žalostnom stave

NEW YORK - Americký finančník Jeffrey Epstein, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho totiž v jeho väzenskej cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Informovali o tom v stredu viaceré americké médiá s odvolaním sa na zdroje z prostredia bezpečnostných zložiek a justície.

Zdroj: SITA/AP/Florida Department of Law Enforcement

Epsteinove zranenia údajne nie sú vážne. Dozorcovia vyšetrujú aj možnosť, či sa Epstein nestal obeťou útoku.

Epstein na archívnej nahrávke s Donaldom Trumpom Zdroj: nbc

Miliardár Epstein čelí obvineniu zo založenia zločineckej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Hrozí mu až 45 rokov väzenia.

Zdroj: TASR (AP Photo/Palm Beach Sheriff's Office, File)

Súd v New Yorku minulý týždeň zamietol jeho žiadosť o prepustenie na kauciu. Prokurátor sa totiž obával, že tento bohatý finančník má dostatok prostriedkov na to, aby opustil Spojené štáty a že by jeho prepustenie mohlo predstavovať bezpečnostné riziko. Jeffrey Epstein má predstúpiť pred súd 31. júla.