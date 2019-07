Rušno v britskom parlamente po zvolení Johnsona: Traja ministri podali demisiu, Mayová ju odovzdala

Farage sa však podľa vlastných slov musí najskôr presvedčiť o tom, že Johnson to myslí vážne so svojím odhodlaním zrealizovať odchod Spojeného kráľovstva z EÚ 31. októbra tohto roku. "Je tu možnosť dosiahnutia dohody o volebnej spolupráci... potrebujeme im však dôverovať a to momentálne nie je jednoduché," vyhlásil Farage na margo Johnsonových konzervatívcov.

Boris Johnson bol zvolený za nového šéfa vládnucej Konzervatívnej strany v straníckom korešpondenčnom hlasovaní, ktorého výsledky boli vyhlásené v utorok. Považuje sa za takmer isté nahradí odchádzajúcu premiérku Theresu Mayovú aj na čele vlády. Podľa Johnsona musí Británia odísť z EÚ 31. októbra tohto roku, či už s dohodou alebo bez dohody. Farage si však zatiaľ nie je istý, či svoj prísľub myslí skutočne vážne.

Nigel Farage Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Ak by chcel Johnson uskutočniť v októbri brexit bez dohody, narazil by na odpor Dolnej snemovne britského parlamentu, ktorá by takýto krok musela schváliť. Podľa Faragea by preto nový premiér potreboval zmeniť rozloženie politických síl v snemovni prostredníctvom vypísania predčasných volieb.

V takomto prípade Farage nevylučuje možnosť dohody o volebnej spolupráci s Johnsonom, najskôr by sa však musel presvedčiť o úprimnosti jeho úmyslov. "Konzervatívnej strane neverím ani slovo," zdôraznil líder Strany brexitu, ktorá vyhrala májové eurovoľby v Británii so ziskom 32 percent hlasov. Poukázal pritom na porušovanie prísľubov týkajúcich sa brexitu zo strany Theresy Mayovej.

Prípadný volebný pakt Johnson-Farage by podľa BBC mohol zjednotiť tábor stúpencov brexitu. Samotný Johnson sa ale minulý týždeň vyjadril, že by konzervatívci nemali uzatvárať dohody s nijakou stranou.

Britská premiérka Mayová odovzdala kráľovnej svoju demisiu

Britská premiérka Theresa Mayová odovzdala v stredu svoju demisiu do rúk kráľovnej Alžbety II. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Dosluhujúca šéfka vlády urobila tento formálny krok v deň, keď ju má vystriedať vo funkcii novozvolený líder Konzervatívnej strany Boris Johnson. Ešte pred príchodom do Buckinghamského paláca vyzvala svojho nástupcu, aby zabezpečil vystúpenie Británie z Európskej únie "spôsobom, ktorý bude fungovať pre celé Spojené kráľovstvo".

Theresa Mayová Zdroj: SITA/AP Foto / Frank Augstein

Mayová odstúpila ešte v júni z postu líderky vládnucej Konzervatívnej strany, až do zvolenia nového lídra však zostávala premiérkou. Kráľovná má vymenovať Johnsona za šéfa britskej vlády ešte v stredu. Odchádzajúca premiérka absolvovala v stredu v Dolnej snemovni britského parlamentu svoje posledné interpelácie.

Traja ministri podali demisiu, odmietajú spolupracovať s Johnsonom

Britskí ministri financií, spravodlivosti a rozvojovej pomoci - Philip Hammond, David Gauke a Rory Stewart - odstúpili v stredu zo svojich postov pred tým, ako má byť vymenovaný za premiéra novozvolený líder Konzervatívnej strany Boris Johnson. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Trojica proeurópskych konzervatívcov ohlásila už v uplynulých dňoch, že v prípade vymenovania Johnsona podá demisiu. Týmto krokom zrejme predišli odvolaniu novým premiérom. Ten podľa medializovaných informácií plánuje väčšiu reorganizáciu vládneho kabinetu, v ktorom má po novom pôsobiť mnoho radikálnych zástancov vystúpenia Británie z Európskej únie.

Hammond zverejnil na Twitteri kópiu svojho rezignačného listu, ktorý poslal Mayovej. Napísal, že trojročné pôsobenie v Mayovej vláde bolo preňho "výsadou". "Domnievam sa, že váš nástupca musí mať voľnosť, pokiaľ ide o výber ministra, ktorý plne stojí za jeho politickým postojom," dodal odchádzajúci šéf rezortu financií.

Minister spravodlivosti Gauke už pred niekoľkými dňami povedal, že nebude môcť vykonávať svoje povinnosti, ak sa Johnson v pozícii premiéra bude usilovať o tzv. brexit bez dohody. Odchod z Únie bez dohody by podľa jeho vyjadrenia pre noviny The Sunday Times viedol k potupe krajiny.

Britská kráľovná vymenovala Johnsona za nového premiéra

Novozvolený líder britskej Konzervatívnej strany Boris Johnson sa stal v stredu oficiálne premiérom po tom, ako prijal od kráľovnej Alžbety II. poverenie na zostavenie novej vlády. Informovali o tom britské stanice Sky News a BBC.

Zdroj: SITA/Victoria Jones/Pool via AP

Podľa tlačovej agentúry AFP oznámil vymenovanie Johnsona za premiéra aj samotný Buckinghamský palác, ktorý zverejnil taktiež fotografiu, ako si podáva ruku s kráľovnou a ukláňa sa pred ňou. Do kráľovského sídla dorazil krátko po tom, ako prišla podať svoju demisiu odchádzajúca premiérka Theresa Mayová. Johnson bude v poradí 14. britským premiérom, odkedy nastúpila na trón Alžbeta II.

Ešte pred príchodom do Buckinghamského paláca Johnsona nakrátko zdržali demonštranti protestujúci za ochranu klímy, ktorí vytvorili živú reťaz naprieč ulicou, kadiaľ prechádzala jeho kolóna.

Premiérka Mayová odporučila Corbynovi, aby odstúpil z čela labouristov

Odchádzajúca britská premiérka Theresa Mayová absolvovala v Dolnej snemovni britského parlamentu svoje posledné interpelácie vo funkcii šéfky vládneho kabinetu. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Mayová poslancom povedala, že neskôr popoludní navštívi kráľovnú Alžbetu II. a oficiálne odstúpi z funkcie. Následne bude pôsobiť ako poslankyňa Dolnej snemovne britského parlamentu za mesto Maidenhead.

Theresa Mayová Zdroj: TASR/Alastair Grant

Vodcovi opozičnej Labouristickej strany Jeremymu Corbynovi, ktorý ju v snemovni kritizoval za nesplnenie viacerých bodov volebného programu Konzervatívnej strany najmä v sociálnej oblasti, odchádzajúca britská premiérka povedala, že by ju možno v jej rozhodnutí odísť z čela strany mal nasledovať.

"Ako líderka strany, ktorá akceptovala, že nadišiel jej čas, možno nadišiel čas, aby aj on urobil to isté," odkázala Mayová v parlamente Corbynovi, ktorý spochybnil aj mandát nového lídra Konzervatívnej strany a budúceho premiéra Borisa Johnsona. Johnsonov mandát je podľa Corbyna slabý preto, že ho nezískal v parlamentných voľbách, ale vo vnútrostraníckom hlasovaní konzervatívcov, v ktorom ho podporilo necelých 100.000 členov strany.

Jeremy Corbyn Zdroj: SITA/AP

Poslanci Demokratickej unionistickej strany (DUP), liberálnych demokratov a Konzervatívnej strany Mayovej pri odchode zo snemovne tlieskali v stoji. Labouristi a poslanci Škótskej národnej strany (SNP) síce zostali sedieť, ale niekoľko ich premiérke tiež zatlieskalo. Členovia Konzervatívnej strany sa v hlasovaní poštou rozhodovali medzi dvoma kandidátmi na svojho lídra, ktorými boli bývalý šéf britskej diplomacie a niekdajší starosta Londýna Boris Johnson a minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.

Na vnútrostraníckom korešpondenčnom hlasovaní, ktoré sa konalo od 6. do 22. júla, sa zúčastnilo 87,4 percenta zo 160.000 členov Konzervatívnej strany. Za Johnsonovho protikandidáta Jeremyho Hunta hlasovalo 46.656 konzervatívcov, Johnsonovi dalo svoj hlas 92.153 členov strany.

Johnson si zvolil za poradcu stratéga brexitovej kampane Cummingsa

Novozvolený líder britských konzervatívcov a nový premiér Boris Johnson vymenoval za svojho hlavného poradcu Dominica Cummingsa, "architekta" brexitovej kampane. Johnsonov tím dúfa, že tento krok pomôže novému lídrovi naplniť jeho prísľub definitívne zrealizovať vystúpenie krajiny z Európskej únie v stanovenom termíne 31. októbra. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra Reuters.

Vymenovanie Cummingsa, známeho bojovným politickým štýlom, niektorí zástancovia brexitu ocenili, tvrdiac, že tento 47-ročný stratég predstavuje jedinú šancu na presadenie výrazných zmien vo vláde, ktoré povedú k realizácii brexitu. Proeurópski zákonodarcovia však Cummingsov návrat do mocenských štruktúr skritizovali.

Johnson má iba 99 dní na vyriešenie brexitovej krízy; tá pribrzdila ekonomický rast krajiny, privodila pád bývalej premiérky Theresy Mayovej a zanechala Britániu názorovo hlboko rozdelenú. Zdroj z Johnsonovho tímu potvrdil vymenovanie Cummingsa, ktorý spolupracoval s nastávajúcim premiérom na kampani za vystúpenie Británie z EÚ. V čase referenda z roku 2016 jeho kampaňový kolega vyhlásil, že Cummings "používa metódy sovietskej propagandy" a pridržiava sa dvoch odkazov - že odchod z EÚ prinesie verejnému zdravotníctvu týždenne 350 miliónov libier a že Turecko by mohlo vstúpiť do tohto bloku.

Cummingsa stvárnil britský herec Benedict Cumberbatch v televíznej dráme Brexit: The Uncivil War (2019), ktorá podľa Reuters prikrášľuje jeho povesť agresívneho stratéga ochotného zmeniť tradičné zmýšľanie a použiť dáta na presvedčenie voličov, aby podporili brexit.

Európsky parlament varoval Johnsona, aby nepočítal s prerokovaním dohody o brexite

Európsky parlament varoval Borisa Johnsona, ktorý sa o niekoľko hodín stane novým britským premiérom, aby nepočítal s opätovným prerokovaným dohody o brexite, ktorú s Európskou úniou vyjednala jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Riadiaca skupina pre brexit (BSG) v stanovisku uviedla, že vyjadrenia Johnsona počas jeho kampane v rámci boja o kreslo šéfa konzervatívcov "veľmi zvýšili riziko neriadeného odchodu Spojeného kráľovstva". Stanovisko dodáva, že brexit bez dohody by bol "veľmi ekonomicky škodlivý, a to aj keby škody nezasiahli obe strany rovnako".

Skupina pre brexit sa zišla deň po tom, čo Johnson vyhral vnútrostranícke voľby Konzervatívnej strany a na čele vlády ešte v stredu vystrieda premiérku Mayovú. Johnson opakovane povedal, že vyvedie Britániu z únie v stanovený termín, teda 31. októbra, "nech sa stane čokoľvek".