Trump s tvrdým odkazom smerom k Iránu: Zaríf nevie o drone zostrelenom americkou armádou

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Foto / Evan Vucci

NEW YORK - Iránska vláda nemá vedomosť o tom, že by jedno z bezposádkových lietadiel patriacich tejto krajine zostrelila americká armáda, ako vyhlásil vo štvrtok prezident Spojených štátov Donald Trump. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf to povedal po príchode do newyorského sídla Organizácie Spojených národov, kde mal rokovať s jej generálnym tajomníkom Antóniom Guterresom, informovali svetové tlačové agentúry AP, AFP a DPA.