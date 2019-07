TOP 7 aktuálnych čísel: Kedy nás bude 8 miliárd? Počet obyvateľov Zeme rastie a čakajú nás problémy

7 miliárd 715 miliónov 600-tisíc. Toľko ľudí 11. júla 2019 obývalo našu planétu. Toto číslo uvádza Nemecká nadácia pre svetovú populáciu a je, prirodzene, len približné.

2,6. V priemere sa takýto počet ľudí pridáva každú sekundu k existujúcej svetovej populácii. Je to okolo 157 ľudí za minútu, čo je takmer 10-tisíc každú hodinu a približne 226-tisíc za deň. Každoročne rastie svetová populácia o vyše 82 miliónov, čo je na porovnanie celá súčasná populácia Nemecka. Zdroj: google maps

12. Toľko rokov uplynulo od 12. októbra 1999, keď svetová populácia prekročila hranicu 6 miliárd, do 31. októbra 2011, keď už na Zemi žilo 7 miliárd ľudí. Tu je vývoj: 1 miliarda: 1804, 2 miliardy: 1927 (po 123 rokoch), 3 miliardy: 1960 (po 33 rokoch), 4 miliardy: 1974 (po 14 rokoch), 5 miliárd: 1987 (po 13 rokoch), 6 miliárd: 1999 (po 12 rokoch), 7 miliárd: 2011 (po 12 rokoch). OSN odhaduje, že 8 miliárd bude dosiahnutých v roku 2024 (13 rokov po siedmich miliardách).

2,4. Toľko detí porodí v priemere jedna žena za život. Táto hodnota je vyššia ako hodnota 2,1, keď populácia zostáva konštantná – takže svetová populácia stále rastie. Rast sa však spomaľuje: súčasná miera pôrodnosti je výrazne nižšia ako okolo roku 1950, keď to bolo stále okolo 5 detí na ženu. V mnohých vyspelých krajinách pôrodnosť už klesla pod hodnotu 2,1. OSN odhaduje, že celosvetová pôrodnosť klesne do konca storočia na 2 deti na ženu. Svetová populácia by potom pomaly klesala. Zdroj: FB/Marlen Lopéz

743 miliónov. Toľko ľudí žije v Európe. V porovnaní s obrovskou Áziou je to relatívne málo: zďaleka najľudnatejší kontinent má 4 miliardy 586 miliónov obyvateľov. Afrika je tiež veľmi ľudnatá s 1 miliardou 321 miliónmi. Latinská Amerika má 658 miliónov obyvateľov, Severná Amerika (bez Mexika) 367 miliónov a Oceánia 42 miliónov. Ak by svet bol dedinou so 100 obyvateľmi, 59 z nich by boli Aziati, 17 Afričania, 10 Európania, 8 Latinskoameričania, 5 Severoameričania a 1 občan Oceánie.

533-tisíc. Toľko ľudí žije v súčasnosti na Zemi vo veku najmenej sto rokov. To je zhruba toľko ako stálych obyvateľov Bratislavy. 80 percent v tejto vekovej skupine tvoria ženy. Toto číslo výrazne narástlo; v roku 2000 to bolo len 151-tisíc najmenej storočných. Napriek tomuto obrovskému rastu je dnes iba 69 z každého milióna ľudí vo veku 100 rokov alebo starších (to je 0,007 %). Naopak, podiel ľudí vo veku nad 64 rokov je na celom svete okolo 9 percent. Detí vo veku do 15 rokov je na celom svete približne 26 percent.

Zdroj: thinkstock.com

548. Toľko vyše miliónových miest (stav z roku 2018) je na celom svete. 33 z nich má vyše 10 miliónov obyvateľov. Svet sa čoraz viac urbanizuje; Od roku 2007 žije v mestách vyše polovica svetovej populácie. Teraz je to 55 percent a do roku 2050 to bude pravdepodobne 70 percent.

Chráňme si našu Zem, miesto nášho trvalého i prechodného pobytu, nielen v Medzinárodný deň svetovej populácie.