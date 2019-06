FOTO Trump sa stretol s Kimom: Podali si ruky na hranici, nečakané pozvanie do Washingtonu

Dvojica sa stretla v budove známej ako "Dom slobody" v juhokórejskej časti obce Pchanmundžom. "Je to veľký deň pre celý svet," dodal Trump. Kim povedal, že ho pozvanie prezidenta prekvapilo a dúfa, že stretnutie "prinesie lepšiu budúcnosť". "Verím, že týmto chce vyjadriť snahu eliminovať všetky nešťastné veci z minulosti a otvoriť novú budúcnosť," vyhlásil Kim Čong-un.

Lídri USA a Severnej Kórey si podali ruky "za mier v Pchanmundžome, symbole rozdelenia," povedal Mun Če-in na tlačovej konferencii s odkazom na pohraničnú dedinu v demilitarizovanej zóne.Trump podľa agentúry AFP uviedol, že sa na stretnutie s Kimom veľmi tešil. Dodal, že sa medzi nimi "vyvinul veľmi dobrý vzťah".

Taktiež podotkol, že je ešte dlhá cesta k dosiahnutiu dohody, ktorá by ukončila jadrový program Severnej Kórey výmenou za zrušenie sankcií a trvalý mier na Kórejskom polostrove. Uviedol, že má "veľa času" a s uzavretím dohody sa "vôbec nenáhli".

Pre Trumpa to bola česť

Americký prezident Donald Trump sa severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi vyznal, že je "hrdý" na to, že mohol prekročiť hranicu rozdeľujúcu územie Severnej a Južnej Kórey.

"Som hrdý, že som prekročil túto líniu," uviedol, keď si obaja politici po podaní rúk v demilitarizovanej zóne sadli v nedeľu k rozhovorom. Ich stretnutie bolo zorganizované síce narýchlo, avšak stalo sa historickým, analyzuje agentúra AFP.

Kim vyhlásil, že jeho "skvelý" vzťah s prezidentom USA Donaldom Trumpom umožní týmto dvom bývalým dlhoročným nepriateľom prekonať prekážky, čo sa týka aj momentálne uviaznutých jadrových rozhovorov.

Nečakané pozvanie

"Som presvedčený, že náš vzťah nám umožní prekonať bariéry, ktoré tu aktuálne sú," povedal Kim v rámci rozhovorov v demilitarizovanej zóne. Dodal, že práve ich dobré vzťahy umožnili doslova "cez noc", aby sa toto historické stretnutie v hraničnom pásme oboch Kóreí uskutočnilo.

Trump novinárom zároveň povedal, že severokórejského vodcu Kim Čong-una chce pozvať do Washingtonu. "Chcel by som ho hneď teraz pozvať do Bieleho domu," uviedol americký prezident. Obaja štátnici sa v nedeľu stretli po tretí raz - prvýkrát to bolo vlani na summite v Singapure a druhý raz v marci tohto roku vo vietnamskom Hanoji, keď sa ich schôdzka skončila bez dosiahnutia dohody.