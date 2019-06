FOTO Stretnutie Trumpa s Kimom sa blíži: Podanie rúk v demilitarizovanej zóne, veľké opatrenia

SOUL - Americký prezident Donald Trump sa stretne v nedeľu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v demilitarizovanej zóne medzi Južnou Kóreou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). Potvrdil to juhokórejský prezident Mun Če-in a aj samotný Trump po bilaterálnom rokovaní v Soule.

"Lídri USA a Severnej Kórey si podajú ruky za mier v Pchanmundžome, symbole rozdelenia," povedal Mun na tlačovej konferencii s odkazom na pohraničnú dedinu v demilitarizovanej zóne.Trump podľa agentúry AFP uviedol, že sa na stretnutie s Kimom veľmi teší. Dodal, že sa medzi nimi "vyvinul veľmi dobrý vzťah".

Americký prezident v sobotu počas summitu krajín skupiny G20 v japonskej Osake na Twitteri napísal, že "ak vodca Severnej Kórey Kim bude chcieť, stretnem sa s ním na hranici v demilitarizovanej zóne, len aby som mu potriasol rukou a pozdravil ho". Severná Kórea označila jeho návrh za "veľmi zaujímavý".

Americký prezident Donald Trump sa domnieva, že Severná Kórea si praje stretnutie s ním. Vyjadril sa tak deň po tom, ako vyzval severokórejského vodcu Kim Čong-una na schôdzku v demilitarizovanej zóne medzi Južnou Kóreou a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.

"Domnievam sa, že sa chcú stretnúť," povedal v Soule popredným juhokórejským podnikateľom pred svojou cestou do demilitarizovanej zóny. Konštatoval, že detaily sa stále dolaďujú a sprevádzať ho bude juhokórejský prezident Mun Če-in, s ktorým mal na programe ešte oficiálne rokovanie. "Uvidíme, čo sa stane," dodal.

Trump podľa agentúry AFP uviedol, že sa na stretnutie s Kimom veľmi teší, aj keď si iba rýchlo podajú ruky a pozdravia sa. "Je to len krok a zrejme krok správnym smerom," dodal s tým, že sa medzi nimi "vyvinul veľmi dobrý vzťah".

Taktiež podotkol, že je ešte dlhá cesta k dosiahnutiu dohody, ktorá by ukončila jadrový program Severnej Kórey výmenou za zrušenie sankcií a trvalý mier na Kórejskom polostrove. Uviedol, že má "veľa času" a s uzavretím dohody sa "vôbec nenáhli".

Mun povedal, že do demilitarizovanej zóny pôjde tiež, ale pozornosť bude upretá na stretnutie Trumpa s Kimom. Ako ďalej uviedol, k "dialógu" so severokórejským vodcom on sám pristúpi neskôr. Pokračujúci dialóg je veľmi praktická a jediná metóda, ako dosiahnuť mier na Kórejskom polostrove, dodal juhokórejský prezident.