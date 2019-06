Nové zistenia o tragédii letu MH17: Unikli mená podozrivých zo zostrelenia boeingu nad Donbasom

HAAG - Skupina medzinárodných vyšetrovateľov má dnes v Holandsku oznámiť nové zistenia ohľadom tragickej kauzy malajzijského lietadla zostreleného v lete 2014 nad východnou Ukrajinou. Organizátori tlačovej konferencie v holandskom Nieuwegeine držia obsah dnešného oznámenia v tajnosti, avšak podľa televízie RTL Nieuws by mohli padnúť prvé mená podozrivých. Niektoré už v predstihu zazneli v médiách. Nevylučuje sa ani začatie prvých trestných stíhaní.

Lietadlo na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru zostrelila 17. júla 2014 nad Donbasom raketa Buk ruskej výroby odpálená zo zeme. Zahynulo všetkých 298 ľudí na palube. Podľa predbežných výsledkov vyšetrovania bola raketa odpálená z poľa pri obci Pervomajsk, ktorú v čase katastrofy kontrolovali proruskí separatisti. Odpaľovacie zariadenie, ktoré údajne patrilo ruskej 53. protivzdušnej brigáde dislokovanej v Kursku, bolo k operácii dopravené z Ruska a po nej sa vrátilo späť. Rusko akýkoľvek podiel na katastrofe popiera.

Zdroj: SITA/AP, mh17.onderzoeksraad.nl/

Údajní vinníci

Už v utorok v holandskej televízii a následne v ruských a ukrajinských médiách zaznelo, že medzi podozrivými sa môže ocitnúť veliteľ spomínanej 53. brigády Sergej Mučkajev, veliteľ rozviedky separatistov a veterán ruskej armádnej rozviedky GRU Sergej Dubinskij a jeho zástupca, penzionovaný dôstojník ruských výsadkárov Oleg Pulatov .

Dubinskij je údajne v spise označený za kľúčového organizátora presunu systému protivzdušnej obrany BUK do Donbasu. Pulatov je podľa ruského denníka Novaja gazeta osobou, ktorá Buk "priamo sprevádzala". Posledným z podozrivých je občan Ukrajiny Ivan Bezjazykov, ktorý je na Ukrajine podozrivý z vlastizrady - jeho meno figuruje v databáze portálu Mierotvorca (Myrotvorec), do ktorej jej autori zaraďujú "proruských propagandistov a nepriateľov Ukrajiny".

Zdroj: SITA/AP

Ukrajinská televízia 112 s odvolaním sa na kyjevských diplomatov v utorok oznámila, že na dnešnej tlačovej konferencii budú oznámené mená štyroch podozrivých osôb, proti ktorým budú vznesené obvinenia. Kauzou by sa potom mal zaoberať trestný senát súdu v holandskom Schiphole, ktorý by mal rozhodnúť o ich ďalšom osude. Počet podozrivých by sa mal postupne zvyšovať.

Zodpovedná je Moskva

Austrália a Holandsko, ktorých občania pri páde Boeingu 777 zahynuli, obvinili zo zodpovednosti za katastrofu Rusko. Moskva rovnako ako donbaskí povstalci tvrdia, že lietadlo zostrelili Ukrajinci. Tím vyšetrovateľov, v ktorom sú experti z Holandska, Austrálie, Belgicka, Malajzie a Ukrajiny, je s ruskými expertmi v styku, ich prvá konzultácia sa uskutočnila tento rok v marci. Vyšetrovatelia vraj vtedy argumenty ruskej strany pozorne vypočuli, ale tvrdenia o tom, že stroj zostrelilo ukrajinské stíhacie lietadlo, odmietli ako nesprávne.

Zdroj: SITA, Twitter, Wikipedia

Pred dnešnej tlačovou konferenciou, ktorá sa má začať o 13:00 SELČ, sa s novými výsledkami vyšetrovania zoznámia rodiny pozostalých.