Prípad nevyplatenej megavýhry britskou športkou sa zamotáva: Ozval sa muž, boj o milióny začal

Údajne sa teraz po pár mesiacoch konečne prihlásil muž, ktorý si robí nárok na výhru štyroch miliónov libier (takmer 4 500 000 eur), a ktorý tvrdí, že na nákup žrebu bola použitá jeho platobná karta. Medzitým sa Goodram a Watson rozhodli žalovať spoločnosť za porušenie zmluvy, ich právnik totiž tvrdí, že jeho klienti majú na výhru nárok.

Watson pre denník The Sun uviedol, že je ochotný uzavrieť dohodu s držiteľom karty. Ani jeden z dvojice nemá bankový účet, čo im znemožňuje vlastniť platobnú kartu. Goodram bol 22-krát trestaný a minulý rok si odsedel osem mesiacov za vykradnutie garáže. Pri zatknutí mu v osobných veciach našli bankovú kartu niekoho iného. Watsona už raz uväznili na 16 týždňov za podvody s bankovými kartami v Darwene v Lancs. Víťazný stierací žreb bol zakúpený vo Waitrose v Claphame na juhu Londýna.

Špekulanti Watson a Goodram Zdroj: Facebook

Watson a Goodram popierajú akúkoľvek vinu a trvajú na tom, že ich výhra je legitímna. Tvrdia, že mali povolenie používať kartu, čo tretí muž popiera. Dvojica si teraz najala právnika Henryho Hedrona, aby bojoval za ich výhru. Ten dal firme Camelot do utorka ultimátum, aby peniaze vyplatila, ale peniaze neprišli. Advokát povedal pre The Sun: “Moji klienti boli veľmi úprimní a vopred uviedli fakty o ich výchove v detských domovoch a o ťažkých zápasoch v živote vrátane predchádzajúcich problémov so zneužívaním návykových látok, ktoré sa obaja snažili prekonať. Camelot vlastne drží mojich klientov ako rukojemníkov ich vlastnej minulosti. Moji klienti sa domnievajú, že Camelot sa správa rasisticky tým, že ich podrobuje kontrole a previerkam, čo by neurobili, ak by osoba, ktorá si nárokovala výhru, hovorila ako boháčka.“

Goodram sotva vyšiel z lochu. Zdroj: Facebook

Camelot uviedol: „Bezpečnostné postupy sú kľúčovou súčasťou procesu overenia víťazného žrebu, aby sme zabezpečili zachovanie integrity Národnej lotérie. Ak by existovali nejaké pochybnosti o platnosti nároku, vykonali by sme dôkladné šetrenie, aby sme zabezpečili vyplatenie oprávnenému držiteľovi žrebu.“ Spoločnosť dodala, že sa nevyjadruje k jednotlivým nárokom na výhry.

Denník The Mirror už predtým odhalil, že Goodram sa začiatkom tohto mesiaca údajne stal bezdomovcom – len týždeň po tom, čo začal oslavovať.