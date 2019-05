Pozor, indická kobra! Neďaleko Viedne vypukla panika, polícia varuje turistov

VIEDEŇ – Istá žena na prechádzke objavila v nedeľu na poľnej ceste pri rakúskom Bisambergu smerom na Viedeň-Stammersdorf očividne vzácne zviera. Očarilo ju natoľko, že si ho odfotografovala, ani netušiac, čo objavila. Keby vedela, asi by si tak pokojne nevykračovala.

V nedeľu popoludní okolo 14.00 hod. prišla na policajnú stanicu v Korneuburgu pani, ktorá uviedla, že na poľnej ceste z Bisambergu v smere na Viedeň-Stammersdorf zbadala hada a odfotografovala si ho. Bližší pohľad na fotografie vyvolal podozrenie, že plazom by mohla byť indická kobra.



Keďže sa hada nepodarilo nájsť, polícia vydala varovanie, v ktorom vyzýva obyvateľstvo, aby bolo v tejto oblasti opatrné, a pri spozorovaní hada ihneď kontaktovať službukonajúceho policajného dôstojníka na čísle 059133/3240.V prípade uštipnutia kobrou sú však pripravení na núdzovú situáciu.uvádza sa vo varovaní.