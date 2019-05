V Europarlamente vznikne nová rovnováha síl: Ľudovci a socialisti sa budú musieť deliť o moc

V nedeľu to vyhlásil Guy Verhofstadt (66), bývalý belgický premiér a šéf skupiny Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE). Písala o tom agentúra AP. Verhofstadt v tejto súvislosti ďalej dodal, že ALDE - posilnená o stranu Republika v pohybe (LREM) francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona - bude jazýčkom na váhach pri vyjednávaniach o novej väčšine v EP, ako aj o novom predsedovi Európskej komisie (EK).

Bývalý belgický premiér tiež vyhlásil, že EPP a S&D "už spolu nebudú mať väčšinu a to znamená, že solídna väčšina proeurópskych strán nebude možná", bez ALDE a iných proeurópskych zoskupení, ako sú Zelení/Európska slobodná aliancia (Greens/EFA).

Podľa najnovších predbežných odhadov by EPP mala získať 173 kresiel v EP oproti 217 z roku 2014. Druhá by mala byť S&D so 147 mandátmi oproti 186 z posledných volieb. Spolu by tieto dve tradične dominantné zoskupenia mali v 751 člennom parlamente získať 320 kresiel. Verhofstadtova ALDE očakáva zisk 102 kresiel. Greens/EFA by mali mať 71 mandátov.