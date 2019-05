Slováci cestujúci do Srí Lanky, Kene, Bruneja alebo Izraela by mali zvýšiť opatrnosť. Odporúča to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR na svojej webstránke. Na Srí Lanke a v Izraeli je podľa rezortu zhoršená bezpečnostná situáciu, v Keni pretrváva výskyt cholery a v Bruneji vstúpil do platnosti trestný zákonník, ktorý umožňuje uplatňovanie islamského práva "šaría".