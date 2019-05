PRÁVE TERAZ Streľba v luxusnom 5-hviezdičkovom hoteli: Evakuácia hostí, štyroch útočníkov zabili

Ozbrojení muži hotel prepadli okolo 17.00 h. miestneho času (14.00 h. SELČ). Nasledovala niekoľkohodinová prestrelka, počas ktorej sa útočníkov pokúšali zneškodniť jednotky polície, armády a námorníctva.

#Gwadar - SSGN and 31 brigade fighting off terrorists - Naval helicopter in the area - More than 90% hotel guests evacuated to safety - Terrorists curtailed to 1st floor pic.twitter.com/yL6umN2ewX

Prístavné mesto Gvádar leží na juhozápade Pakistanu. V posledných rokoch do tamojšieho prístavu mohutne investovala Čína.

PC Hotel in #Gwadar is reportedly under attack as three heavily armed militants stormed the hotel. Security forces have reached the area and an operation is underway. pic.twitter.com/Kj2pyvtnmP