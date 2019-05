PRÁVE TERAZ Streľba v luxusnom 5-hviezdičkovom hoteli: Evakuácia hostí, prvá obeť

Podľa pakistanských médií je z luxusného hotela Pearl Continental stále počuť streľba, bezprostredné okolie polícia vypratala. Denník Dawn uviedol, že útočníci sú najmenej traja a sú ťažko ozbrojení. V hoteli proti nim zasahujú jednotky polície, armády a námorníctva. Úrady doteraz neuviedli, koľko ľudí v čase útoku v hoteli bolo. Minister vnútra vlády provincie Balúčistan oznámil, že niekoľko ľudí utrpelo zranenia.

#Gwadar - SSGN and 31 brigade fighting off terrorists - Naval helicopter in the area - More than 90% hotel guests evacuated to safety - Terrorists curtailed to 1st floor pic.twitter.com/yL6umN2ewX

Prístavné mesto Gvádar leží na juhozápade Pakistanu. V posledných rokoch do tamojšieho prístavu mohutne investovala Čína.

PC Hotel in #Gwadar is reportedly under attack as three heavily armed militants stormed the hotel. Security forces have reached the area and an operation is underway. pic.twitter.com/Kj2pyvtnmP